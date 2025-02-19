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WBCQ開打！金色三麥應援 穿棒球衣內用啤酒「買1送1」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
賽事期間球迷穿任一「棒球衣」到金色三麥門市，內用杯裝精釀啤酒即享「買1送1」優惠。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
賽事期間球迷穿任一「棒球衣」到金色三麥門市，內用杯裝精釀啤酒即享「買1送1」優惠。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ，World Baseball Classic qualifiers 2025）即將開打，金色三麥運動主題餐廳SPORTS NATION打造全視線無死角觀賽環境，巨型投影、數百面電視LIVE直播，2月21日～25日賽事期間，邀請球迷到餐廳觀賽、嗨唱「台灣尚勇」，迎接世界棒球頂級賽事。

在賽事期間球迷穿任一「棒球衣」到金色三麥門市，內用杯裝精釀啤酒即享「買1送1」優惠；此外，在贏得晉級門票的24小時內，消費者於營業時間來店內用，更進一步加碼每人免費招待350毫升杯裝精釀啤酒1杯。

位於大巨蛋遠東Garden City潮美食公園D區的運動主題餐廳SPORTS NATION，也同步祭出優惠。賽事期間穿任一「棒球衣」到SPORTS NATION運動餐廳，即贈「智慧取酒牆體驗券$100」、「限量中華隊應援貼紙」1張 ；凡台灣選手於賽事開轟、獲勝，店內「電子酒精交易所」上演慶祝行情，智慧取酒牆20款飲品，即刻限時5折挺台灣；若成功晉級預賽，隔天營業時間內，全日智慧取酒牆飲品5折。

SPORTS NATION運動餐廳更精選人氣餐點「藤椒爆炸雞腿」、「酥炸細薯條」、「德式豬腳」、「SPORTS NATION零糖質生啤（500毫升 / 罐）」，搭配棒球場造型餐盒，推出4套「最強應援組合餐」，讓球迷享受美食免排隊，外帶進場看球超盡興。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPORTS NATION運動餐廳智慧取酒牆體驗券。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPORTS NATION運動餐廳智慧取酒牆體驗券。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPORTS NATION運動餐廳賽事期間「電子酒精交易所」反映慶祝行情，最低5折。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPORTS NATION運動餐廳賽事期間「電子酒精交易所」反映慶祝行情，最低5折。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPORTS NATION運動餐廳「最強應援組合餐B」，內含藤椒爆炸雞腿2塊、酥炸細薯條、SPORTS NATION零糖質生啤 1 罐，其中零糖質生啤可換「杯裝無酒精飲品」，每組售價220元。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SPORTS NATION運動餐廳「最強應援組合餐B」，內含藤椒爆炸雞腿2塊、酥炸細薯條、SPORTS NATION零糖質生啤 1 罐，其中零糖質生啤可換「杯裝無酒精飲品」，每組售價220元。圖／金色三麥餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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