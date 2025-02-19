萊爾富首推DIY果昔機 5月底單日業績目標破百萬

萊爾富率台灣超商之先引進DIY果昔機，1月推出至今，單店銷售達50杯，萊爾富也看好夏季飲料商機，預計在5月底前會將舖設規模由2店增加到200店，單日業績上看百萬元。

萊爾富表示，台灣作為手搖飲、水果王國，而超商講究便利性，因此將兩種優勢結合，參考美國、日本經驗，經過一年多的研發後推出果昔機，目前共有4種口味，在台北市2家店推出後，社群媒體都有很多自發性的發文，反應正面熱烈，未來更會有季節限定口味。

對於未來設點規劃，萊爾富表示，第一波預計在5月底之前達到200店，重點會放在住宅型、辦公型商圈，暫時以六都為主，來客數夠高、咖啡銷售較好的門市會優先舖設，而在第三季之前會達到500店。

目前也有相當多的手搖飲業者推出果汁、果昔等產品，萊爾富表示，與一般業者不同，萊爾富的果昔強調原料純天然，沒有添加物，而消費者在製作過程中只經過自己的手，有很強的互動感。

萊爾富也說，1月推出至今，單店每日銷售約50杯，而近期天氣雖冷，都有如此銷售表現，到了夏季業績表現肯定會更為驚人。