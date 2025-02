Melody出席精品活動秀長腿 親曝巴黎私房景點這裡去

法國精品品牌Roger Vivier今日發表了2025春夏新品,品牌以「巴黎春日」(Un Air de Paris)為主題,並將春夏的朝氣與花都的浪漫結合,包含60周年的Belle Vivier、經典重現的U Look、重現1990年代英國王室的Viv’ on the Run運動鞋都是本季主打,同時品牌也邀請了氣質女星殷悅Melody出席,大秀一如花都女性的甜美、俏皮與活力。

出席活動時的Melody,大方分享日前出席了好友婚禮,並嬌羞表示,因為受到邀請在婚禮上擔任伴娘,讓她重溫了年少輕狂的青春。以俏麗短褲搭配一雙Flower Strass莫蘭迪綠緞面綠色花鑽高跟鞋的Melody,自陳已是Roger Vivier 10年以上品牌粉絲的她,除大讚Roger Vivier好穿、優雅、不咬腳,並感性分享:「女人要好好地愛自己,美美地迎接春天到來!」在接受本刊專訪時Melody更分享了她的私房景點:巴黎的Le bon Marche百貨,因為有一線精品大牌、也有個性設計品牌,是挖寶的時髦購物好去處。

Roger Vivier 2025帶來多樣化鞋履、包款,品牌創意總監Gherardo Felloni原就熱愛骨董珠寶,進而將閃耀風格推出花鑽系列,宛如將鞋履、包款賦予了珠寶般的華麗氣場。注目新品像是Viv’ on the Run運動鞋,結合了專業運動網布、柔軟的Nappa皮革,此種風潮也像是1990年代黛安娜王妃的運動造型:寬鬆的美式大學長T恤搭配短褲、運動鞋,展現出輕奢的活力氣息,該系列並有玫瑰金、黑白,以及台灣與日本獨家的銀白配色款,並為Melody在活動中穿戴造型。

2025迎向60周年的Belle Vivier則迎接了60周年紀念,經典的方形Buckle正是設計特色,2025新品則從巴黎豪宅中的棋盤格大理石與咖啡館藤編椅為靈感轉譯成帶有「新造型主義」輕快色彩的低跟或高帶跟鞋;同時結合懷舊、運動、甜美、閃亮等多重元素的Viv’ Rangers系列,將牛津雕花元素加入了近年流行的瑪莉珍鞋,同系列另有厚底的運動款,滿足文青或學院風的不同造型需求。

追加必備單品還包含了像是Tres’ Vivier瑪莉珍鞋,結合1960年代的幾何風格與2025的小雛菊扣飾,Slidy Viv’鑽扣涼鞋則改使用了6.5公分厚底與柔軟的Nappa小羊皮、共有黑白二色,前往海灘,則可選擇Viv’ by the Sea夾角款,在沙灘與酒店Lobby間輕鬆遊走。