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巨城迎春推桃竹苗限定快閃 更有球迷應援小物最沸騰

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「2025國際女性科學日」科學市集，3月8日於遠東巨城1F噴水池廣場盛大登場。業者／提供
「2025國際女性科學日」科學市集，3月8日於遠東巨城1F噴水池廣場盛大登場。業者／提供

春暖花開，正是出遊的最佳時節！BIG CITY遠東巨城購物中心精選多元品牌與美食，提供一站購足的便利體驗，讓民眾輕鬆備妥旅遊必需品。遠東巨城推出超值回饋活動，2月20日起，單筆消費滿1,000元即可於APP線上兌換點數，每累積5點、10點、15點、20點可兌換多項精美好禮，集滿20點以上還能加碼抽iPhone 16，扣Happy Go點數20點，可參加「遊趣扣點抽」，有機會抽中「歐都納黑膠三環帳」或「福容徠旅水里館集旅套房」住宿券。2月28日起單筆消費滿1,288元可兌換「阿Mall & Mall妹掛勾環保杯套」。這個春天，就到遠東巨城感受購物與娛樂的雙重樂趣。

不僅購物優惠滿滿，遠東巨城館內更有多個話題快閃專櫃，帶來豐富多元的購物新體驗。5樓創藝廳自2月27日起迎來「PEI PEI派派文創選品店」，集結人氣IP爽爽貓、小勞撫等多位知名插畫家周邊，韓團防彈少年團狂熱阿米（ARMY）千萬別錯過6樓官方獨家授權「BTS POP-UP STORE」，帶來的HYBE全新主打服飾，全球首發運動風大學T、完美詮釋夏日活力風格的海灘系列等周邊商品，新竹粉絲率先入手。

即將開打的WBCQ經典資格賽最強應援就在巨城7樓；即日起至3月2日STANCAVE帶來「最強中華應援」快閃店，延續世界棒球12強錦標賽的感動，中華隊指定商品6折起，應援球迷必買，2月21日至2月25日穿著任一球衣至金色三麥內用享「啤酒買一送一」、單筆1,000元還可至STANCAVE兌換限量CT資料夾乙份，讓球迷們一次入手最具代表性的應援小物。

來到巨城，不僅能享受購物樂趣，更像是展開一場環遊世界的旅程，2月28日至3月2日可至巨城APP報名參加「異國繪本遊記」活動，透過說故事活動以及手作遊戲帶領大小朋友進行一場繪本小旅行。2月22日起的周末假日在1F噴水池廣場，由多位台灣之光的街頭藝人帶來精彩演出，每一位都曾以精湛才華走向世界舞台並將創意與熱情帶到各國演出，別錯過近距離欣賞國際級的藝術魅力。

3月8日與清華大學跨領域科學教育中心共同主辦的「2025國際女性科學日」科學市集，11:00於噴水池廣場盛大登場，響應211國際女性與女孩科學日、38國際婦女節及314國際數學日，邀請經濟部能源署、國家太空中心、臺北市立天文科學教育館及核能安全委員會等全台超過40個科學教育單位，透過趣味科學實驗帶領大小朋友體驗科普樂趣。

遠東巨城購物中心感謝消費者的熱情支持與陪伴，未來將持續引進人氣品牌、策劃多元話題活動，為大家帶來更豐富的購物與娛樂體驗。歡迎隨時關注官方網站、加入官方粉絲專頁、官方LINE及APP，即時掌握最新優惠與活動資訊。

遠東巨城獨家「阿Mall Mall妹掛勾環保杯套」。業者／提供
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遠東巨城 7F STANCAVE，指定商品6折起。業者／提供
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