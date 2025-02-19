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迎接觀霧「霧社櫻王」即將盛開！「（櫻該）都找得到」集章活動登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
觀霧國家森林遊樂區珍貴的霧社櫻老樹「霧社櫻王」即將迎來盛放時刻——千百朵雪白櫻花綴滿枝頭。（森之形自然教育團隊／提供；林雋雅攝影）
觀霧國家森林遊樂區珍貴的霧社櫻老樹「霧社櫻王」即將迎來盛放時刻——千百朵雪白櫻花綴滿枝頭。（森之形自然教育團隊／提供；林雋雅攝影）

艷粉的山櫻花捎來春天的訊息，雪白霧社櫻稀有少見，是臺灣原生且特有的櫻花。位於觀霧國家森林遊樂區的「霧社櫻王」即將迎來最繁茂吸引人的綻放時刻，千百朵雪白櫻花綴滿枝頭。林業保育署新竹分署去年起，以觀霧地區可見的6種櫻花為主角推出「（櫻該）都找得到」集章活動，民眾反應熱烈，今年加碼擴大參與人數，將再度登場。

「（櫻該）都找得到」集章活動將自2月28日起至3月16日止，於觀霧遊客中心限量發行櫻花酷卡，供遊客收集6款櫻花紀念章，集滿印章並挑戰線上問答還能參加抽獎，有機會獲得限定款紀念品。活動期間也能選購「六櫻繽紛風鈴DIY」、「六櫻繽紛杯墊」等限量紀念品，不妨現在就安排一趟櫻花之旅吧！

林業保育署新竹分署說明指出，觀霧位於海拔2,000公尺的霧林帶，豐沛的水氣孕育出獨特的生態。每年霧社櫻盛開時，總能吸引無數遊客前來賞花，雪白花瓣隨風飄落後，接著還有染井吉野櫻、大島櫻、普賢象櫻等陸續綻放，為春季增添多層次的色彩。為了與遊客分享更多櫻花家族生態知識，特別以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「（櫻該）都找得到」櫻花集章活動。遊客只需到訪遊客中心領取櫻花酷卡，收集專屬櫻花家族紀念章並通過櫻花問答挑戰，就有機會獲得限量紀念品。活動無需報名，但集章酷卡數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會參加。

新竹分署表示，春季不僅是多種櫻花綻放的季節，同時也是臺灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的時期。追隨霧社櫻王花況之餘，也能欣賞園區步道兩旁盛開的春季花朵。提醒上山遊客，在霧社櫻花季期間，請遵守參觀禮儀，愛護樹木和環境，共同維護觀霧地區的生態環境。期待您的蒞臨！活動資訊及霧社櫻花況歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，更多旅遊資訊請至台灣山林悠遊網查詢。

三月末至四月，繁複飽滿而垂墜的普賢象櫻為春季尾聲獻上祝福。（森之形自然教育團隊／提供；劉謹毓攝影）
三月末至四月，繁複飽滿而垂墜的普賢象櫻為春季尾聲獻上祝福。（森之形自然教育團隊／提供；劉謹毓攝影）
「（櫻該）都找得到」主題活動海報。林業保育署新竹分署／提供；森之形自然教育團隊設計
「（櫻該）都找得到」主題活動海報。林業保育署新竹分署／提供；森之形自然教育團隊設計

林業 櫻花季 生態

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