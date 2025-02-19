百貨春季新櫃報到 SOGO、統一時代春美妝優惠展開

春季對百貨來說也是一年新的開始，「春季小改（裝）、秋季大改（裝）」，此時也帶進了新品牌進駐。統一時代百貨台北店初春新櫃登場，有10家全新品牌進駐。隨著春妝上市，統一時代與SOGO台北店也展開了春季化妝品回饋。

統一時代百貨台北店2025春季共引進10家新櫃，包含服飾配件、家用家電、餐飲及保養香氛等品牌，分別有首度進駐百貨的日系珠寶「L&Co.」，於3月推出當日消費滿2,000元即贈天然水晶樹，限量50組。另有人氣棉花糖女孩品牌「VVDOUBLE」、同時引進日本職人手工婚戒品牌「LAPAGE KYOTO」，消費滿1萬元即可現抵1,000元(不累抵)、滿2萬元加贈開運色手鍊一條，數量有限送完為止。另外，還有2家女性時尚衣著品牌「iROO」、「COZY PUNCH」也將於3月中旬陸續開幕。

此外，家電品牌有全球前三大掃地機器人品牌「roborock」3月1日全新進駐，開幕期間消費滿1萬元現折500、滿3萬元再折1,000，最高可享2,000元折扣。來自丹麥質感居家生活品牌「GREENGATE」，品項從餐瓷器皿到織品寢具，當月任選三件商品享8.5折優惠，消費滿2,000元再贈花漾隨身鏡一個。B2美食街則加入中式知名老店品牌「東門御園坊」、日系甜點「狸小路」等多家異國風味料理。

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期即日起至3月5日登場，推出全館指定櫃位滿3,000元送200元，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元再享8%OPENPOINT點數回饋，合計回饋達14%。會員可再獨享當日單筆消費滿800元扣8點即兌換雲朵化妝包一個，限量1,500份。

遠東SOGO台北店於2月20日至3月9日推出「2025春季化妝品節」，SOGO美妝俱樂部Beauty Club會員獨享好禮，於指定品牌化妝品、保養品、香水、香氛，單筆消費2,000元，享點數3倍送、APP內200點即可兌換「100元電子購物金」，期間還有會員獨享消費禮等好康。

活動期間忠孝館1樓化妝品區當日單櫃消費滿1萬元以上，可憑APP快樂購卡兌換「400元SOGO電子商品券」；復興館於B1化妝品區單日單筆消費達5,000元，可兌換「B1化妝品區電子購物抵用券200元」。敦化館於B1化妝品區單日單櫃消費滿5,000元以上，可憑快樂購卡兌換「電子抵用券200元」。