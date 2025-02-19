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驚喜製造新作「愛情城市」熱賣中！酒吧ｘ互動ｘ變裝皇后 全新觀劇體驗

聯合新聞網／ 聯合數位文創
驚喜製造首次以愛情為題，創造出全新戲劇型沉浸式體驗「愛情城市」，將於 3 月 12 日正式開演。圖/驚喜製造提供
驚喜製造首次以愛情為題，創造出全新戲劇型沉浸式體驗「愛情城市」，將於 3 月 12 日正式開演。圖/驚喜製造提供

驚喜製造首次以愛情為題，創造出全新戲劇型沉浸式體驗「愛情城市」，將於 3 月 12 日正式開演，展演地點座落於信義區知名酒吧 —— 以變裝皇后表演為名的 Belle’s in Taipei，在 120 分鐘內，參與者將欣賞熱情的舞蹈表演、陷入 7 位角色間的複雜情感與故事，並透過與演員面對面的即時互動，探索愛情的多面性與矛盾。每場次將開放百位賓客參與，無論攜伴前來或獨自參加，皆能在這場派對中邂逅陌生人、結識新故事，留下屬於自己的獨特回憶。

即日起至 2 月 28 日，預訂頂級單人票或單人票， 選擇 2 人以上並輸入折扣碼【lovebirds】，將可折抵 $200 元享有早鳥優惠，歡迎步入這場派對，親自探索角色們的秘密。

那些啟發人心的時刻，來自每個深刻的相遇與故事

【愛情城市 Love and the City】

｜展演時間：2025.03.12 ～ 2026.03.29

｜展演地點：台北市信義區松壽路12號7樓（Belle's in Taipei）

｜體驗型式：120分鐘 沉浸式體驗x都會夜生活

｜購票連結： http://link.surpriselab.com.tw/74aavf

愛情 派對

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