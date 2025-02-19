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男公館集結偶像金獎團隊盛大開鏡 首度公開耗資千萬時尚華麗實景

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《男公館》集結各偶像劇主角飾演男公關，由左至右：羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕、石知田、林輝瑝。圖＼聯合數位文創提供
《男公館》集結各偶像劇主角飾演男公關，由左至右：羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕、石知田、林輝瑝。圖＼聯合數位文創提供

影集《男公館》二月十八日於中影開鏡，由演員製作人陳奕攜手吳思賢、張立昂、羅宏正、周予天、石知田、李銘忠、謝承均、孫沁岳、李千娜、邱偲琹、林輝瑝等近20位演員共同出席，並首次公開打造300坪耗資近千萬的男公館實景，劇中五位擔任男公關的演員們，已經迫不及待的躍躍欲試進駐，大展身手開張營業，黃金堅強卡司陣容加上華麗時尚超大實景，開鏡登場，氣場驚人。

製作人陳奕表示《男公館》故事是以人性與慾望為主軸，從一個鑽石貪念而展開的追殺行動，結果男主角群誤闖男公館卻華麗轉身成為紅牌男公關的黑色喜劇。而每位男公關都有各自的屬性，例如：周予天的復仇、吳思賢的犧牲、羅宏正的矛盾、石知田的貪婪，還有陳奕自己的慾望，所有演員已經透過多次的讀本會議深入了解人設，期待開機進入劇組的演出。監製張正芬說到這次匯集了幕前幕後的金獎團隊，其演員陣容包括李銘忠、周予天、李千娜、吳思賢、羅宏正、陳奕、邱偲琹等等就超過十座金獎入圍。監製辛誌諭感謝去年文化部海外行銷補助的支持，成功將《男公館》男演員們於東京影視節國際熱鬧登場，已經引起國際媒體熱烈關注，目前《男公館》全球版權已確定由AXN獨家代理發行，同時感謝文策院邀請《男公館》將於下個月前進香港影視節再次展開國際行銷。

開鏡日集合近20位演員共同出席，再創一波台劇新高峰。圖＼聯合數位文創提供
開鏡日集合近20位演員共同出席，再創一波台劇新高峰。圖＼聯合數位文創提供

經過數月搭建的《男公館》實景，採用圓弧設計，並且設計多個LED華麗舞台，導演郝心翔說屆時將會讓男公關站上舞台進行濕身秀，不僅展現集訓多時的百日訓練營成果，更會讓男公關群大秀舞技。導演表示這次《男公館》將會對演員做不同的改造，期待更能呈現劇中每個人物角色的設定，演員們也積極自我突破與接受挑戰。

劇中飾演男公關經理的張立昂特別說到，經過劇組安排的男公關田調及專業課程，更了解男公關賣的是夢和情調。而擔任製作人的陳奕同時在劇中演出有過度執行症的男公關，特別強調已經向女朋友交代很詳細的演出內容，也感謝女友贊助全劇組的「男公關ACE」 T恤，同時說到ACE就是意指王牌，張立昂特別解釋是A Controversial Entertainer「受爭議的娛樂家」縮寫。另外為了更完美的演出，男公關們的集訓熱烈進行中，體脂僅有8的吳思賢除了健身營養訓練之外，更為了角色需要，已經進入拳擊訓練，準備在劇中大展身手。劇中與陳奕有親密合作的李千娜笑著說，10年前一起合作《失去你的那一天》，陳奕和我分別入圍最佳男配角獎與最佳女主角獎，希望這次合作能再次金鐘入圍。同樣第二次合作的是石知田與李銘忠，當時兩人都剛出道，八年後再度合作，李銘忠說自己就像個獅子王，帶著這一群小獅子在江湖闖盪。

由文化內容策進院投資的《男公館》，同時包括大川大立數位影音股份有限公司、世詮多媒體有限公司、艾瑞克艾斯股份有限公司、合名實業有限公司、昆盈肉舖、風暴國際股份有限公司、達騰娛樂股份有限公司、萬達超媒體電視股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司（依筆劃）共同投資。由出品公司的強大資源，加上黃金卡司陣容及專業製作團隊，未演先轟動的《男公館》，勢必再創一波台劇新高峰。

實景 獅子 陳奕

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