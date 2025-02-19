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開演倒數！匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》台北場近完售 高雄場熱賣中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《蝴蝶夫人》為歌劇大師普契尼的經典之作，這次匈牙利國家歌劇院百人黃金陣容，也將首度原裝來台。圖／聯合數位文創提供
《蝴蝶夫人》為歌劇大師普契尼的經典之作，這次匈牙利國家歌劇院百人黃金陣容，也將首度原裝來台。圖／聯合數位文創提供

匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》目前台北場近完售。圖／聯合數位文創提供
匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》目前台北場近完售。圖／聯合數位文創提供

齊名世界頂尖劇院「匈牙利國家歌劇院」將於今年4月攜旗下歌劇、芭蕾舞團，帶來經典歌劇《蝴蝶夫人》與芭蕾舞劇《天鵝湖》，分別於國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院登場，此次巡演將比照歐洲規模，動員超過百人製作團隊，並挑戰一週同時於北高兩地演出兩部作品，為台灣觀眾獻上歌劇與芭蕾藝術的最高水準。

《蝴蝶夫人》為義大利作曲家普契尼於1904年創作的經典歌劇，以日本年輕藝伎「蝴蝶夫人」秋秋桑與美國軍官平克頓之間的悲劇愛情故事為主軸。秋秋桑為愛犧牲一切，卻遭遇背叛，最後選擇以生命捍衛尊嚴。《蝴蝶夫人》音樂上大量融入日本曲調、五聲音階，幽婉而動人，其著名詠嘆調「美好的一天」更是女高音曲目中最受歡迎的作品之一；舞台呈現亦將東、西方強烈對比塑造成絕麗的視覺美學，其中普契尼對日本女性細膩幽微的描述，雖以西方視角刻鏤東方文化，卻備受日本極大讚譽與推崇，更為此作故事背景地長崎設立紀念公園。而這次匈牙利國家歌劇院百人黃金陣容，也將首度原裝來台，帶給台灣觀眾最精采難忘的演出。

而匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的《天鵝湖》，為1988年由荷蘭國家芭蕾舞團前藝術總監丹齊格（Rudi van Dantzig）與沙伊克（Toer van Schayk），根據佩蒂帕／伊凡諾夫版本的再次改編，丹齊格作為二十世紀編舞大師，作品富含豐沛的人文視角，他參考了柴可夫斯基書信與傳記，在文本中摻入更多他對作曲家的際遇理解，編舞上除保留原作經典芭蕾絕技名場如「黑天鵝雙人舞」及其32 個花圈等，亦將匈牙利的民俗舞蹈融入其中，增加更多精彩、新穎元素，並以氣勢恢宏的布景與服裝，彷若再現十七世紀荷蘭大師「黃金時代」的繪畫風格，自2015年以來已成為匈牙利國家歌劇院芭蕾舞團的招牌劇目，以豪華盛大的舞者陣容、華麗精美的舞台與服裝設計聞名。

目前《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》台北場近完售，高雄場各場次熱賣中，購買 雙節目套票可享最低優惠82折優惠，而這次高雄場也將於國家級場館衛武營國家歌劇院進行演出，讓藝術愛好者能夠以最完美的規格一次飽覽兩部經典鉅作。

匈牙利 國家歌劇院 蝴蝶

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