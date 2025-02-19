就一起挺中華隊！全家便利商店APP「隨買跨店取」限時5天推Let’s Café、霜淇淋「917元」應援優惠

2025年世界棒球經典賽資格賽即將點燃戰火，中華隊將於2月21日在台北大巨蛋迎戰首場賽事，全國球迷無不熱血沸騰，引頸期盼中華隊力拼晉級。為了與球迷一同為中華隊加油，全家便利商店推出一系列應援優惠活動，邀請球迷「就一起」集氣響應，在APP「隨買跨店取」限時推出咖啡、霜淇淋「917元」超值優惠，全店指定商品單筆消費滿200元抽75吋電視、點數應援抽簽名球等好禮，更有LINE應援轉轉樂零食折扣與獨家賽事限定包裝。

中華隊2月21日即將出戰2025世界棒球經典賽資格賽，本周將對戰西班牙、南非、尼加拉瓜，力拼晉級資格。「全家」APP「隨買跨店取」限時推出應援優惠，於2月21日上午10點起至2月25日連續5天，咖啡、私品茶、霜淇淋等集氣價917元，多款飲料、零食及冰品也享有APP「隨買跨店取」買一送一優惠，數量有限售完為止。

「隨買跨店取」限時推出的917元組合品項包括：Let’s Café特大經典美式23杯917元（限購2組，兌換期限至12月25日）、Let’s Café特大經典拿鐵19杯917元（限購2組，兌換期限至12月25日）、Let’s Café大單品美式14杯917元（限購2組，兌換期限至12月25日）、Let’s Café大單品拿鐵12杯917元（限購2組，兌換期限至12月25日）、私品茶65元飲品（口味任選） 23杯917元（限購2組，兌換期限至12月25日）、Fami!ce霜淇淋49元系列25杯917元（限購2組，兌換期限至12月10日）。

全台「全家」店舖與球迷們一起為中華隊加油，即日起至3月4日凡於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，並於結帳時出示會員條碼或報會員，及可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視，響應球賽的熱血激昂氛圍，只要中華隊勝出一場賽事，即加碼再抽一台。

2月19日至3月4日「全家」再推與2025年世界棒球經典賽合作官方授權應援貼紙，全店購買指定商品單筆消費滿168元即可免費獲得，數量有限，送完為止。可愛又熱血的圖樣收錄炸裂口號、Q板中華隊球衣可以自己貼上背號、賽事LOGO等，絕對是今年球迷們必收小物。

除了線下店舖力挺，線上APP也推出應援遊戲，2月19日至3月4日活動期間內於「全家」APP的熱門消息進入「最強應援【兌】友」遊戲活動頁面，扣888點玩一次，立享5元紅利金回饋，還有機會加碼抽中華隊球員簽名球或CT AMAZE 簽名大球。

看球賽當然不能少了飲品跟美食，Let’s Café特大杯杯款、FamiCollection茶飲換上與2025年世界棒球資格經典賽的期間限定包裝，此外，「全家」會員LINE官方帳號也推出「應援轉轉樂活動」，2月19日起至3月4日會員可在官方LINE遊戲介面抽優惠酷碰券，包含豆漿、甜筒、洋芋片等追球賽必備點心最低可享5折優惠（每位會員每日限玩一次）。

「全家」與2025年世界棒球資格經典賽合作，為獨家取票通路，消費者可至全台「全家」FamiPort機台領取球賽票券，憑票根還可享Fami!ce霜淇淋（不限口味）單支39元、Let’s Café小杯單品美式29元（原價60元）等多種優惠。

「全家行動購」通路獨家授權販售多款中華隊應援法批、球服、球帽、加油棒等好物，更有CT AMAZE女孩們的周邊抱枕、應援毛巾等，值得收藏。首推2025年世界棒球資格經典賽紀念球，多款式可供球迷選購，限量商品將於2月25日起陸續出貨，數量有限售完為止。

「全家」外送平台「FamiNow」即日起至3月4日推出外送免運優惠，單筆消費滿149元即可享外送費0元，此外，SOHOT炎選話題商品「桶裝炸雞」，即日起也能透過「FamiNow」外送到家（SOHOT炎選導入店限定販售），可選購全雞腿桶或全雞腿排兩種桶餐（8入），原價472元，使用「FamiNow」外送即享優惠價320元。