TGI FRIDAYS碳烤豬肋排「買1送1」 3月每週三全台開吃

開展餐飲集團旗下美式餐廳品牌TGI FRIDAYS宣布，3月份將展開大規模促銷活動，自3月5日起每週三（3月5、12、19、26日）到店點購TGI FRIDAYS最經典的「碳烤豬肋排」，不分全份、半份及口味，全台18間TGI FRIDAYS餐廳，皆提供「買一送一」優惠，最高一次可省下超過千元。

此外，TGI FRIDAYS信義餐廳更順勢加碼，同步在3月份祭出「肋眼牛排」超狂優惠，3月每週五（3月7、14、21、28日）至店內任點兩杯180元以上的飲品，即可享有肋眼牛排（售價1,200元）「買一送一」好康，一次就省下1,200元。等同於在TGI FRIDAYS信義餐廳，3月份可限期享有「碳烤豬肋排」與「肋眼牛排」的「買一送一」雙重優惠。

要注意的是，以上兩項活動每桌每次至多「買二送二」，所有優惠組合（含贈送之品項）之內用與外帶，均需加收原價之10%服務費，且不得與信用卡優惠、網路會員、熟客好康券、套餐優惠、開展VIP卡8折、商業午餐等任何行銷活動或優惠併用。TGI FRIDAYS 保留上述活動使用條款與修改權利。