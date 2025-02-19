快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

聽新聞
0:00 / 0:00

TGI FRIDAYS碳烤豬肋排「買1送1」 3月每週三全台開吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
美式餐廳品牌TGI FRIDAYS宣布3月份全台推出碳烤豬肋排「買一送一」優惠。圖／開展餐飲集團提供
美式餐廳品牌TGI FRIDAYS宣布3月份全台推出碳烤豬肋排「買一送一」優惠。圖／開展餐飲集團提供

開展餐飲集團旗下美式餐廳品牌TGI FRIDAYS宣布，3月份將展開大規模促銷活動，自3月5日起每週三（3月5、12、19、26日）到店點購TGI FRIDAYS最經典的「碳烤肋排」，不分全份、半份及口味，全台18間TGI FRIDAYS餐廳，皆提供「買一送一」優惠，最高一次可省下超過千元。

此外，TGI FRIDAYS信義餐廳更順勢加碼，同步在3月份祭出「肋眼牛排」超狂優惠，3月每週五（3月7、14、21、28日）至店內任點兩杯180元以上的飲品，即可享有肋眼牛排（售價1,200元）「買一送一」好康，一次就省下1,200元。等同於在TGI FRIDAYS信義餐廳，3月份可限期享有「碳烤豬肋排」與「肋眼牛排」的「買一送一」雙重優惠。

要注意的是，以上兩項活動每桌每次至多「買二送二」，所有優惠組合（含贈送之品項）之內用與外帶，均需加收原價之10%服務費，且不得與信用卡優惠、網路會員、熟客好康券、套餐優惠、開展VIP卡8折、商業午餐等任何行銷活動或優惠併用。TGI FRIDAYS 保留上述活動使用條款與修改權利。

牛排 餐廳

延伸閱讀

開心果控暴動！超夯「開心果甜點專賣」實體快閃來了 秒殺級「開心果乳酪」領軍 加碼限定「特濃開心果霜淇淋」吃得到

3月運價及貨量表現 牽動貨櫃三雄獲利

相挺Team Taiwan！台灣隊每得1分 兩大美式餐廳酒水折5%

國內蕃薯主產地雲林水林鄉 3月開辦蕃薯節焢窯呷免驚

相關新聞

迎接觀霧「霧社櫻王」即將盛開！「（櫻該）都找得到」集章活動登場

艷粉的山櫻花捎來春天的訊息，雪白霧社櫻稀有少見，是臺灣原生且特有的櫻花。位於觀霧國家森林遊樂區的「霧社櫻王」即將迎來最繁...

百貨春季新櫃報到 SOGO、統一時代春美妝優惠展開

春季對百貨來說也是一年新的開始，「春季小改（裝）、秋季大改（裝）」，此時也帶進了新品牌進駐。統一時代百貨台北店初春新櫃登...

就一起挺中華隊！全家便利商店APP「隨買跨店取」限時5天推Let’s Café、霜淇淋「917元」應援優惠

2025年世界棒球經典賽資格賽即將點燃戰火，中華隊將於2月21日在台北大巨蛋迎戰首場賽事，全國球迷無不熱血沸騰，引頸期盼...

TGI FRIDAYS碳烤豬肋排「買1送1」 3月每週三全台開吃

開展餐飲集團旗下美式餐廳品牌TGI FRIDAYS宣布，3月份將展開大規模促銷活動，自3月5日起每週三（3月5、12、1...

DIOR、FENDI跟微風廣場說掰掰 東區精品版圖位移

台北東區精品版圖再有新局，微風廣場門神之一DIOR將於3月離開，後續還有FENDI也會撤出，兩者都是合約到期離開，此外，...

當媽媽的光芒！鬼鬼吳映潔用鑽石展現獨立自信美

全方位藝人吳映潔（鬼鬼）近日以「母親」這一全新身份亮相，獨立自主的當代女性作風成為網路上的熱門話題。為慶祝蛻變，她選擇以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。