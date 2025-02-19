DIOR、FENDI跟微風廣場說掰掰 東區精品版圖位移

台北東區精品版圖再有新局，微風廣場門神之一DIOR將於3月離開，後續還有FENDI也會撤出，兩者都是合約到期離開，此外，業界也傳出，微風廣場另一指標精品Cartier合約到期後動向也有變化。對此變遷，微風證實並表示「DIOR及FENDI因合約期滿及營運策略與微風其它場域的布局規劃，我們期待未來有更多更新的時尚概念合作，目前已積極規劃後續如勞力士國際旗艦店等品牌進駐，為消費者帶來全新的時尚體驗與更豐富的選擇」。

繼新光三越插旗台北東區展開新光三越DIAMOND TOWERS（簡稱新光三越DT）後，不免讓人聯想新光三越DT、微風廣場重複的精品品牌未來動向？因為少有精品會在同一商圈戰區開設兩家專門店同台對打，目前確定微風廣場DIOR、FENDI在合約到期後都將結束現址，這兩者也都是新光三越DT擁有的精品品牌，精品的動向也等於是對未來發展重心據點投下了選擇票。這後續引發的精品位移、卡位站或是會有出走潮，值得觀察。

2025年對國際精品來說是經濟下行的一年，面對的挑戰更嚴峻。過去可能還會有關一家、緊接開一家，或是同一市場存在兩家的情況，但今年對精品來說會是「我在一個地點留一家就可以了的想法」，展店保守至上。

「就剛房地產講究location一樣」，軌道經濟是決定百貨商場發展格局的關鍵因素，台北東區包括SOGO復興館、忠孝館，甚至是新光三越DT都是緊鄰捷運站，先天擁有人流優勢，而微風廣場的據點，相對偏離商圈熱區，人流又被其他百貨提前攔截，導致人流無法湧入、成長，這對最需要人流的品牌來說是一大硬傷。

精品業者指出，也許長年在微風廣場耕耘的DIOR擁有主顧客、業績也不見得會比新光三越DT差，但DT位置至少在精華地段，而微風廣場人流下降是事實，對於謀求經營新世代的精品來說，有沒有新客進入很重要，沒有新客光靠原本的客人，就代表業績很難會有成長突破。