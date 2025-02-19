當媽媽的光芒！鬼鬼吳映潔用鑽石展現獨立自信美

全方位藝人吳映潔（鬼鬼）近日以「母親」這一全新身份亮相，獨立自主的當代女性作風成為網路上的熱門話題。為慶祝蛻變，她選擇以施華洛世奇的實驗室培育鑽石珠寶Swarovski Created Diamonds為自己嶄新的生活獻上祝福。吳映潔表示，Swarovski Created Diamonds代表著她一直以來所追求的獨立、自信和品味，希望透過這個禮物，也鼓勵所有女性活出自身獨特的光芒。

Swarovski Created Diamonds是奧地利品牌以傳承130年的精湛切工技術，運用於生產過程對環境的影響相對較小的培育鑽石，同時，製作過程更以可再生能源製作，結合100%回收金銀材質鑲嵌。該高級珠寶系列所使用的培育鑽石與開採鑽石在化學、物理以及光學屬性方面100%相同，每一顆培育鑽石均經過IGI國際寶石研究院認證，嚴格按照鑽石品質的4C標準（切工、顏色、淨度、克拉重量）認證。Galaxy系列的鑽石珠寶更以宇宙銀河為發想，共19款單品，透過精湛的技術捕捉太空的無限能量。 Swarovski Created Diamonds Galaxy系列耳環。圖／施華洛世奇提供 吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供 吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供 吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供 吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供 吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供 Swarovski Created Diamonds Galaxy系列戒指。圖／施華洛世奇提供 Swarovski Created Diamonds Galaxy系列耳針耳環。圖／施華洛世奇提供