快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

當媽媽的光芒！鬼鬼吳映潔用鑽石展現獨立自信美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski Created Diamonds Galaxy系列戒指。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds Galaxy系列戒指。圖／施華洛世奇提供

全方位藝人吳映潔（鬼鬼）近日以「母親」這一全新身份亮相，獨立自主的當代女性作風成為網路上的熱門話題。為慶祝蛻變，她選擇以施華洛世奇的實驗室培育鑽石珠寶Swarovski Created Diamonds為自己嶄新的生活獻上祝福。吳映潔表示，Swarovski Created Diamonds代表著她一直以來所追求的獨立、自信和品味，希望透過這個禮物，也鼓勵所有女性活出自身獨特的光芒。

Swarovski Created Diamonds是奧地利品牌以傳承130年的精湛切工技術，運用於生產過程對環境的影響相對較小的培育鑽石，同時，製作過程更以可再生能源製作，結合100%回收金銀材質鑲嵌。該高級珠寶系列所使用的培育鑽石與開採鑽石在化學、物理以及光學屬性方面100%相同，每一顆培育鑽石均經過IGI國際寶石研究院認證，嚴格按照鑽石品質的4C標準（切工、顏色、淨度、克拉重量）認證。Galaxy系列的鑽石珠寶更以宇宙銀河為發想，共19款單品，透過精湛的技術捕捉太空的無限能量。

Swarovski Created Diamonds Galaxy系列耳環。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds Galaxy系列耳環。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
吳映潔配戴Swarovski Created Diamonds，步入人生新旅程。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds Galaxy系列戒指。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds Galaxy系列戒指。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds Galaxy系列耳針耳環。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Created Diamonds Galaxy系列耳針耳環。圖／施華洛世奇提供

太空 珠寶 鑽石

延伸閱讀

鬼鬼吳映潔當媽後首露面！真實身材全被拍

鬼鬼未婚生女挨酸 蘿莉塔傻眼列「酸民3公式」

鬼鬼未婚生女挨酸 好友安心亞心疼內情全說了

鬼鬼未婚生女遭指「沒有爸爸很可憐」 美女主播：不是有父有母才是家

相關新聞

DIOR、FENDI跟微風廣場說掰掰 東區精品版圖位移

台北東區精品版圖再有新局，微風廣場門神之一DIOR將於3月離開，後續還有FENDI也會撤出，兩者都是合約到期離開，此外，...

當媽媽的光芒！鬼鬼吳映潔用鑽石展現獨立自信美

全方位藝人吳映潔（鬼鬼）近日以「母親」這一全新身份亮相，獨立自主的當代女性作風成為網路上的熱門話題。為慶祝蛻變，她選擇以...

用昆蟲視角看世界？四iPhone聯拍合塑精品女性奇幻短片

Miu Miu近日正式發表了「Miu Miu女人的故事」 （Miu Miu Women’s Tales）第29號作品「A...

時尚兼具舒適！網友最推十大健身服飾品牌

XEXYMIX、lululemon、UA...運動當道，瑜珈服、運動內衣、時尚穿搭又舒服，再加上選對代言人更能打進各個世代。

有行旅／慢遊西雅圖 冰與火殿堂

探索美國西北部的壯麗和奇幻旅程，從西雅圖起程，住在國家公園深度慢遊。有行旅將帶領旅人住在國家公園裡，連泊奧林匹克費爾蒙飯...

青杉燒肉「5款牛舌套餐」260元起　北海道米飯無限吃

位於台北東區商圈的「青杉燒肉」，即將於今年年中迎來2週年，即日起針對午餐時段，推出午間限定「牛舌套餐」，包括有「極上等贅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。