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7-ELEVEN 瞄準旅居商機 全門市啟動「齋戒月友好商店」計畫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」。7-ELEVEN/提供

近年快速成長國際消費新勢力，包括國際觀光客、外籍移工、新住民等每年有逾百萬人次體驗超商各項生活服務，創造嶄新「旅居商機」。為進一步擴大商機，7-ELEVEN針對國際消費客群優化餐食與生活服務，以「國際食飲多元化」、「多語系友善環境」、「國際生活服務賦能」三面向架構消費共融體驗，並首次針對3月將至的穆斯林齋戒月啟動友好商店計畫，以滿足齋戒期間需求。

據外部資料統計，在台外籍移工突破80萬人、新住民家庭更超過百萬人，且2024年菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國與越南來台觀光人次近200萬人次，居來台觀光客成長幅度最高。

7-ELEVEN表示，外籍人士旅居商機中又以東南亞需求快速成長，近年國際精品專櫃中的東南亞人氣夯品銷售穩定成長一至二成，為進一步滿足東南亞差異化且多元需求，首次針對3月將至的穆斯林齋戒月首次啟動友好商店計畫，擬擴大標示無豬肉、無酒精餐食，並販售印尼椰棗果乾與椰子風味濃縮飲料等商品，以滿足穆斯林於齋戒月期間需求。

7-ELEVEN以豐厚海外採購實力，推陳出新快速引進暢銷日韓商品外，也匯集泰國、馬來西亞、印尼等東南亞熱門夯品，2024年於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」，引進超過百種東南亞熱門商品，其中以泡麵、休閒食品銷售最好，預計到今年底可達1,000店。

在外籍旅居人士匯聚的觀光景點、交通轉運站、機場、服務區等限定門市成立「伴手禮專區」，集結在地特色商品就近到門市就買得到，包括小潘鳳凰酥、佳德鳳梨酥、阿財發粿等，都是指名度相當高的人氣伴手禮。

7-ELEVEN於去年11月首創推出第一張友善外籍人士的隨取卡「must-buy gift card」於全台指定逾240家門市販售，卡面採多語系設計，讓外籍旅居人士購買與使用更輕鬆，每張1,000元回饋率高達10%，限量販售至今已銷售逾8成。

截至目前全球穆斯林人口已超過20億，據政府資料統計，全台穆斯林人口約有30萬人，來台國際旅客超過百萬人是穆斯林。今年2月28日將進入一年一度的齋戒月，為期30天日出到日落期間禁止飲食，準備禁食前都需要足夠的熱量保存體力，7-ELEVEN尊重多元宗教，提供多樣化餐飲選擇，打造在地穆斯林購物友好商店。

7-ELEVEN近200家指定門市於冷藏鮮食櫃提供「無豬肉原料與酒精商品」中英文標示，提供便利的飲食選擇，指定門市的「東南亞商品專區」更全新引進富含營養的「AL-TAAJ DATES 椰棗果乾」及「Marjan椰子風味濃縮飲料」。

7-ELEVEN觀察外籍旅居顧客喜歡體驗CITY現調系列飲品，面對多樣化飲品常有選擇困難，為便利點餐服務，CITY現調系列飲品已提供印尼、越南、泰國與菲律賓等八國語系菜單，打造更國際化的現調飲料體驗。

東南亞 穆斯林

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