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用昆蟲視角看世界？四iPhone聯拍合塑精品女性奇幻短片

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu的Miu Miu Women’s Tales第29號作品「Autobiografia di una Borsetta」，邀請了英國知名導演Joanna Hogg掌鏡，並將於近期於串流平台上公開。圖／Miu Miu提供
Miu Miu的Miu Miu Women’s Tales第29號作品「Autobiografia di una Borsetta」，邀請了英國知名導演Joanna Hogg掌鏡，並將於近期於串流平台上公開。圖／Miu Miu提供

Miu Miu近日正式發表了「Miu Miu女人的故事」 （Miu Miu Women’s Tales）第29號作品「Autobiografia di una Borsetta」，作品日前已於倫敦舉辦首映，由英國導演Joanna Hogg執導，電影將具原創性的精神注入電影，透過特殊拍攝手法捕捉了當代義大利女性的多面向，進而探討浮華的表象與本體。

本次短片是以Miu Miu廣為人知的Wander包款成為了沈默的「主角」，鏡頭宛如昆蟲視角般外觀、探索世界與人，導演Joanna Hogg認為，Miu Miu是個敢於冒險的品牌，因此她也將真正的冒險精神加入了此一專案；Joanna表示：「包款的視覺角度是什麼？包款所看到的是什麼？如果它像昆蟲視角般來看待世界呢？」因此短片中使用大量廣角鏡頭以呈現包款「目睹」的外在一切，影片並使用了四部iPhone1 16來拍攝，一窺社會中不同階級的眾生面相。

位於義大利托斯卡尼的Maremma則成為了本次取景所在，因此沿海的奇蹟絕景、地中海的動容光影皆為悉數納入，並在鏡頭下呈現導演Joanna的無聲言說：「包款將不會逝去；它們是不朽的」。「Autobiografia Di Una Borsetta」短片將可在Miu Miu的數位頻道中欣賞，並從2025年2月23日起、於全球串流平台MUBI播放。

英國知名導演Joanna Hogg。圖／Miu Miu提供
英國知名導演Joanna Hogg。圖／Miu Miu提供
第29號的「Autobiografia di una Borsetta」與此前系列的迥異之處，在於選擇了以包款為視角，進而窺探世界與女性的內心。圖／Miu Miu提供
第29號的「Autobiografia di una Borsetta」與此前系列的迥異之處，在於選擇了以包款為視角，進而窺探世界與女性的內心。圖／Miu Miu提供
全片共使用4只Apple的iPhone 16拍攝，展現一如Miu Miu的大膽實驗精神。圖／Miu Miu提供
全片共使用4只Apple的iPhone 16拍攝，展現一如Miu Miu的大膽實驗精神。圖／Miu Miu提供
Maremma不僅是近年義大利葡萄酒的新興產區，亦以迷人的風景著稱。圖／Miu Miu提供
Maremma不僅是近年義大利葡萄酒的新興產區，亦以迷人的風景著稱。圖／Miu Miu提供

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