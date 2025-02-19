用昆蟲視角看世界？四iPhone聯拍合塑精品女性奇幻短片

Miu Miu近日正式發表了「Miu Miu女人的故事」 （Miu Miu Women’s Tales）第29號作品「Autobiografia di una Borsetta」，作品日前已於倫敦舉辦首映，由英國導演Joanna Hogg執導，電影將具原創性的精神注入電影，透過特殊拍攝手法捕捉了當代義大利女性的多面向，進而探討浮華的表象與本體。

本次短片是以Miu Miu廣為人知的Wander包款成為了沈默的「主角」，鏡頭宛如昆蟲視角般外觀、探索世界與人，導演Joanna Hogg認為，Miu Miu是個敢於冒險的品牌，因此她也將真正的冒險精神加入了此一專案；Joanna表示：「包款的視覺角度是什麼？包款所看到的是什麼？如果它像昆蟲視角般來看待世界呢？」因此短片中使用大量廣角鏡頭以呈現包款「目睹」的外在一切，影片並使用了四部iPhone1 16來拍攝，一窺社會中不同階級的眾生面相。