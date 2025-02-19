快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

品田牧場18歲 創店經典套餐「黃金章魚燒豬排」回歸

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「品田牧場」經典三套餐「塔塔香酥魚排」、「香酥雞排咖哩」及「黃金章魚燒豬排」重磅回歸。王品/提供
「品田牧場」經典三套餐「塔塔香酥魚排」、「香酥雞排咖哩」及「黃金章魚燒豬排」重磅回歸。王品/提供

「品田牧場」歡慶18歲，召喚創店時期的經典套餐「黃金章魚燒豬排」和「香酥雞排咖哩」，以及11年前的人氣套餐「塔塔香酥魚排」重新上桌，3月底前把握每周二、四消費「厚切腰內豬排套餐」可獲得指定優惠，周二現折50元，周四享套餐內的日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸，用厚達2cm的炸豬排為小資消費者全力應援。

18年來外酥內嫩的炸豬排，滿足千萬名消費者味蕾的「品田牧場」，台灣每10人就有1人吃過，全台19間門店，持續成為粉絲的美食後盾。即日起經典套餐「黃金章魚燒豬排」、「香酥雞排咖哩」和「塔塔香酥魚排」復刻再現。

「黃金章魚燒豬排」以鮮嫩章魚佐原塊腰內豬肉製成豚丸，淋上微嗆的芥末美乃滋風味十足。「香酥雞排咖哩」用黃金比例炸粉鎖住肉汁，香、酥、脆的口感搭配咖哩醬，層次豐富。「塔塔香酥魚排」清爽塔塔醬結合酥炸魚排，爽口不膩。選購套餐還能用優惠價89元起加購新品「海苔干貝」和「明太子山藥」。

精打細算的上班族，3月底前可把握每周二、四消費「厚切腰內豬排套餐」獲得指定優惠，周二現折50元，周四享套餐內的日式蒸蛋免費升級為爆爆明太子茶碗蒸。瘋美食會員3/2前，在王品集團旗下任一餐廳品牌，單筆消費滿千，可獲徽章1枚，集滿5枚可兌換瘋點數250點。

消費 牧場 王品集團

延伸閱讀

吉野家 X 鬼滅之刃最強聯名！不只有限定帆布袋，還有「牛丼買1送1」優惠

FRIDAYS「碳烤豬肋排買1送1」！王品牛排滿額抽鑽石

「林聰明沙鍋魚頭」將進軍台北 5種新菜登場帶來新滋味

蒸魚刺客！他吃魚最怕「1暗器」 網贊同：陰險的食物

相關新聞

用昆蟲視角看世界？四iPhone聯拍合塑精品女性奇幻短片

Miu Miu近日正式發表了「Miu Miu女人的故事」 （Miu Miu Women’s Tales）第29號作品「A...

時尚兼具舒適！網友最推十大健身服飾品牌

XEXYMIX、lululemon、UA...運動當道，瑜珈服、運動內衣、時尚穿搭又舒服，再加上選對代言人更能打進各個世代。

有行旅／慢遊西雅圖 冰與火殿堂

探索美國西北部的壯麗和奇幻旅程，從西雅圖起程，住在國家公園深度慢遊。有行旅將帶領旅人住在國家公園裡，連泊奧林匹克費爾蒙飯...

青杉燒肉「5款牛舌套餐」260元起　北海道米飯無限吃

位於台北東區商圈的「青杉燒肉」，即將於今年年中迎來2週年，即日起針對午餐時段，推出午間限定「牛舌套餐」，包括有「極上等贅...

全球最小AI錄音裝置 PLAUD NotePin 2/20在台販售

PLAUD.AI今（18）日宣布，全球最小穿戴式AI智慧錄音膠囊PLAUD NotePin在台推出，2月20日起，消費者...

De Beers煥新形象 英國個性超模演繹敢於做自己的光芒

以優質鑽石聞名的英倫珠寶品牌De Beers，發布2025年全新品牌形象廣告「PORTRAITS OF TRUE BRI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。