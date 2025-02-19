時尚兼具舒適！網友最推十大健身服飾品牌

翻攝自品牌官網。

過年大魚大肉、零食甜點吃太多的你，是不是現在超級後悔？不想肉肉堆積在身體上的話，趕快到健身房報到吧！不僅能減掉多餘的體重，還能提升新陳代謝，讓身體恢復輕盈狀態，這時穿著適合的健身服裝就相當重要，除了讓運動有顯著的效果，訓練也能夠更加舒適與安全。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，幫大家整理了十個網友最推薦的健身服品牌，選擇適合自己的健身服裝和裝備，搭配良好的運動習慣，絕對能雕塑出絕佳的體態！

NO.10 The North Face

翻攝FB／The North Face

The North Face為美國知名的戶外運動品牌，品牌名稱來自於山峰最寒冷、最難攀登的北面（North Face），象徵其挑戰極限的精神，品牌本是以高品質的戶外裝備聞名，廣受登山者、探險家和戶外愛好者的喜愛，近年來與多個潮流品牌合作，將戶外機能服飾帶入街頭時尚，韓團BTS、BLACKPINK都曾穿過該品牌，經典的羽絨外套成為了年輕人必備的冬季單品之一。

除了戶外服飾以外，The North Face也有推出專業的健身服系列，主打機能性、舒適度與耐用性，採用FlashDry™（快乾科技）、Ventrix™（智能透氣保暖）等技術提升運動體驗，將高機能性與時尚設計相結合，無論是專業運動員還是日常運動愛好者，都能在運動的同時兼具潮流風格。

NO.9 Decathlon 迪卡儂

Decathlon（迪卡儂） 成立於1976年，為法國知名連鎖運動用品專賣店，品牌的核心理念是 「讓運動變得平易近人」，致力於提供高性價比的運動裝備，從初學者到專業選手，有適合各種運動愛好者的多樣運動裝備。其中也有提供各樣的健身服飾，主打舒適、透氣、耐用，更重要的是價格相當親民，品質完全不輸大品牌，除了有透氣快乾技術，還有輕量彈性的布料設計，適合高強度訓練，買過的網友都說，「平價但品質很好」、「CP值很高」、「入門配件已經很夠用了」。

NO.8 ASICS 亞瑟士

翻攝FB／ASICS

來自日本的ASICS（亞瑟士）為一家田徑運動用品品牌，品牌全稱為拉丁語的 「Anima Sana In Corpore Sano」，意為 「健全的精神寓於健康的身體」，ASICS以跑鞋與運動鞋被廣為人知，融合現代風格趨勢，主要以1980、90年代的人氣美系跑鞋為主，從新設計推出各種經典復刻款，可以說是結合經典與時下趨勢的全新支線。

該品牌不只以專業跑鞋聞名，也推出高品質的健身服飾，強調透氣性、彈性、支撐性與舒適度，採用獨家的ACTIBREEZE™ 透氣技術，提升空氣流通，保持乾爽舒適，緊身衣則透過快乾技術有效減少摩擦與悶熱感，另外品牌也特別針對亞洲人的身形設計合身剪裁，相較其他運動品牌更加貼合東方人的需求。

NO.7 Under Armour

翻攝FB／Under Armour

Under Armour為美國知名的運動用品品牌，初期以開發透氣快乾的運動服起家，後來擴展至運動鞋、健身裝備與配件，成為全球頂級運動品牌之一。其中以高性能運動服飾與創新科技著稱，受到眾多健身愛好者、運動員與專業球隊的喜愛，特別是在健身、籃球、美式足球與跑步領域影響力極大。

除此之外，該品牌相當強調健身文化，深受CrossFit、健美與舉重愛好者推崇，主打透氣、快乾、壓縮支撐與舒適性，採用HeatGear® 技術達到服飾輕量快乾，UA Tech™ 布料柔軟且吸濕排汗，壓縮衣使用的UA Compression 壓縮科技能減少肌肉疲勞，並運用礦物材質反射能量的RUSH™ 科技，幫助運動快速恢復，適合舉重、拳擊、馬拉松訓練等高強度訓練，穿過的網友都說，「冬天運動可以快速暖身」、「親膚感很讚」、「排汗功能真的很不錯」。

NO.6 XEXYMIX

翻攝FB／XEXYMIX Taiwan

許多有在健身的女生都人手一件的XEXYMIX，為近年人氣竄升的韓國運動品牌，專注於瑜珈、健身及休閒運動服飾，品牌名稱「XEXYMIX」融合了 「Sexy」 和 「Mix」 的概念，強調時尚與運動風格的結合，透過與韓國網紅或藝人的合作，在年輕族群中颳起一股熱潮，品質方面也獲得相當高的口碑，採用高彈性、透氣、速乾的布料，如 AIR系列、BLACK LABEL系列等，能有效提升運動舒適度，即使日常穿出門也能夠完美修飾身材，忠實顧客都讚道，「穿起來真的很瘦」、「材質很支撐包覆，激烈運動也不怕走光」、「穿上去屁股沒練過像練過一樣」。

NO.5 New Balance

美國運動品牌New Balance初期以製作足弓支撐鞋墊起家，後來發展為全球知名的運動品牌，以「獨特設計、優質舒適、專業運動科技」的品牌形象，成為全球運動與潮流市場的重要領頭羊，同時也是目前少數仍在美國與英國保留高端生產線的運動品牌。

New Balance不僅專注於運動鞋市場，也提供高機能性的健身服飾，廣泛應用吸濕排汗、透氣與彈性布料技術，服裝具備彈性與支撐效果，緊身褲則採用高腰設計，穩定核心區域，適合瑜珈、重訓等運動，有效提升運動表現與穿著體驗，不僅符合運動機能需求，也很適合日常穿搭，為許多健身愛好者與運動員的選擇。

NO.4 PUMA

翻攝FB／PUMA

家喻戶曉的PUMA是來自德國的運動品牌，以創新的運動科技、時尚設計聞名全球，在足球市場占據舉足輕重的地位，透過贊助世界級球星、頂級俱樂部及國家隊，成為足球裝備領域的領導品牌之一。

除了專注運動市場，PUMA也販售各種健身服飾，主打吸濕排汗、透氣性、彈性布料，緊身衣具有EVOKNIT無縫技術，減少摩擦提升舒適感，支撐肌肉並提高血液循環，設計簡約時尚、修身剪裁，也可作為日常休閒穿搭，PUMA的愛好者分享，「設計感很強，凹動作還能凹造型」、「運動內衣穿起來很有安全感」、「慢跑的時候胸部很有包覆感」。

NO.3 lululemon

翻攝／lululemon Taiwan

提到健身服品牌，就絕不能漏掉lululemon，不僅是許多健身人必備的單品之一，更是近年幾乎壟斷機能服飾市場的新霸主，該品牌是來自加拿大起家的高端運動品牌，最初以瑜珈服飾起家，後來拓展至跑步、訓練、健身及日常休閒穿搭領域，並以高品質布料、創新設計及社群行銷策略聞名，被視為高端運動時尚的代表品牌之一。

lululemon以專業研發布料聞名，根據不同運動需求設計多種獨家布料，其中最出名的就是極致輕盈Nulu裸感布料，另外品牌也以瑜珈文化為品牌核心，透過開設免費瑜珈課程、運動社群活動及與專業瑜珈老師合作，打造獨特品牌社群。

不只專注於運動機能，lululemon簡約又時尚的設計，同時適合運動與日常穿搭，許多巨星藝人像是楊紫瓊、Hailey Bieber、朴敘俊都曾穿過該品牌，忠實消費者紛紛表示，「貴有貴的道理，穿起來太舒服了」、「穿了半年多，不勒肉也沒有鬆掉的跡象」、「一件三四千可以穿五年沒問題，根本cp值超高」。

NO.2 Nike

翻攝FB／Nike

身為全球最具影響力品牌之一的Nike來自美國的運動品牌，名稱來自希臘勝利女神 「Nike」，象徵著速度、力量與勝利。Nike以創新科技、運動員合作在全球聞名，並在籃球、足球、跑步、健身等領域佔有相當重要的地位。

除了運動市場，Nike也有推出專業的健身服飾，採用Dri-FIT吸濕排汗技術，減少悶熱感與摩擦，運動內衣則分成Indy（輕支撐）、Swoosh（中支撐）、Alpha（高支撐），消費者可以根據不同的運動強度自行選擇，Nike Pro壓縮設計能夠提供肌肉支撐與恢復效果，修身剪裁更兼具運動靈活性與時尚感。

NO.1 adidas

翻攝FB／adidas

adidas作為全球領先的運動品牌之一，市值達數百億美元，在全世界擁有強大的品牌忠誠度，同時在運動、潮流、科技、環保等多個領域擁有都強大的影響力，無論是專業運動員、時尚愛好者，還是擁有各種不同需求的消費者，adidas都是運動市場重要的推動者。

近年更是運動與潮流融合的先驅品牌，Originals系列成為街頭時尚代表，使其不僅僅是一個運動品牌，更成為時尚界的重要角色。健身服飾方面也相當暢銷，布料採用AEROREADY吸濕排汗技術，保持透氣與乾爽，壓力褲則具備提供支撐與減少疲勞的Techfit 壓縮設計，COLD.RDY及HEAT.RDY溫度調節技術，能夠讓人體適應不同氣候環境，消費者對於adidas都給予良好的評價，「高強度運度內衣的支撐性很讚」、「就算長時間的訓練，也一點都不黏膩，超透氣」、「ORIGINAL系列好看又好穿」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月14日至2025年02月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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