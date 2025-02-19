青杉燒肉「5款牛舌套餐」260元起　北海道米飯無限吃

位於台北東區商圈的「青杉燒肉」，即將於今年年中迎來2週年，即日起針對午餐時段，推出午間限定「牛舌套餐」，包括有「極上等贅沢牛舌套餐」、「A5和牛＋M9牛舌組合」、「三種牛舌盛合」等多款選擇。同時青杉並將攜手嘉義縣阿里山「啡嚐嘉義」精品咖啡，帶來「燒肉＋咖啡」的雙重組合。

青杉本次推出的午間限定菜單，以「青杉の贅沢牛舌專売」為主題，強調嚴選日本鹿兒島A5和牛與M9澳洲穀飼和牛牛舌作為主角，以備長炭直火燒烤，呈現極致口感與滋味。套餐內並搭配無限量供應的北海道咲丸米飯，還有雞肉澄清高湯，以及新鮮檸檬汁、柚子味噌醬、鹽蔥醬、柚子胡椒、瀨戶內海藻鹽、青杉特製辣醬等6款佐料，供顧客自行搭配調味。

主打款「極上等贅沢牛舌套餐」，選用牛舌舌根部位，具有厚度與豐富口感，經炭烤後呈現外層微脆、內部柔嫩多汁的迷人滋味，每套790元。「A5和牛＋M9牛舌組合」則一次能品嚐日本鹿兒島A5和牛、澳洲M9穀飼牛舌，享受兩種不同的肉質特色，每套480元。

此外，青杉也同步推出「三種牛舌盛合」、「超值特選牛舌中段」與「蔥鹽薄切牛舌」等套餐，每份各為580、480、380元。另款「牛舌咖哩」套餐則是使用大量蔬菜與辛香料燉煮咖哩，呈現溫潤微辛的風味，搭配慢火燉煮入味的牛舌塊，相當刺激食慾，每份260元。同時店內也供應「4盎司炭燒和牛」，適合想要單純品嚐A5和牛的民眾，每份480元。