下班忘卸妝！空姐「一臉痘痘」就醫 食藥署揭卸妝要點

一名油性肌膚的年輕女空服員，由於公司規定上班前必須化妝，但因為執勤於長途航班，數小時的班機飛行時間，導致她下班後感到疲憊，也經常忘記卸妝，導致臉部長滿痘痘，所幸就醫經藥物治療後，病情好轉。

雅文皮膚科診所院長黃千耀說，民眾傳統印象中的化妝品偏向腮紅、眼影、眼線等彩妝類用品，通常在塗到臉部前還會再抹上一層粉底液，以降低對肌膚的刺激性，但化妝品中的物質仍有一定機率堵住毛孔，尤其是油性肌膚或敏感性肌膚的人，忘記卸妝可能促使皮脂腺的分泌物增生，導致粉刺、痘痘，或引起接觸性皮膚炎，出現搔癢與起疹子等症狀。

據衛福部「化妝品衛生安全管理法」，化妝品是指施於人體外部、牙齒或口腔黏膜，用以潤澤髮膚、刺激嗅覺、改善體味、修飾容貌或清潔身體的製劑，但依其他法令認屬藥物者，不在此限。因此，黃千耀說，若擴大範圍來看，化妝品也涵蓋各類塗抹於皮膚上的保養品，其中成分含杏仁酸（Mandelic Acid）、A醇（Retinol）的類別，對部分民眾而言，使用時間太長或用量太多，也可能引起肌膚的不適反應。

食藥署在臉書「TFDA化妝品安全使用」指出，卸妝過於頻繁，可能導致肌膚導致乾燥、泛紅或敏感問題，卸妝後也應記得搭配洗臉劑進行清潔，並使用保濕產品，讓肌膚保持水潤。至於卸妝的3大重點，當正常、一般妝容時，只需每天1次，晚上卸妝即可讓肌膚徹底清潔並舒緩。若無妝、只擦無色彩防曬時，視需求使用清潔產品，不需過度卸妝，避免破壞肌膚屏障。卸妝過於頻繁，可能會破壞肌膚屏障，導致乾燥、泛紅敏感問題，適度清潔，肌膚才能保持健康與光澤。

另外，卸妝濕巾是一次性的清潔用品，若重複使用，殘留在卸妝濕巾上的彩妝、髒污長菌後又抹在臉上，無疑是「菌上加菌」，對肌膚的風險不言而喻。食藥署提醒，卸妝濕巾避免使用於眼睛和嘴唇周圍，在使用時要避免過度拉扯肌膚，而在用卸妝濕巾卸妝後，宜再以清水洗臉，將臉部清潔乾淨。