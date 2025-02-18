全球最小AI錄音裝置 PLAUD NotePin 2/20在台販售

PLAUD.AI今（18）日宣布，全球最小穿戴式AI智慧錄音膠囊PLAUD NotePin在台推出，2月20日起，消費者可於嘖嘖平台預訂。

PLAUD.AI成立於2021年底，總部在美國洛杉磯，PLAUD.AI於2023年首度推出PLAUD NOTE智慧錄音卡，因為輕、薄好攜帶，加上錄音之後，可以迅速運用AI（人工智慧）功能，將錄音內容轉成文字，精確率高，廣受市場好評。截至目前為止，PLAUD NOTE已經創下全球銷售50萬台的銷售佳績。

繼PLAUD NOTE之後，PLAUD.AI推出新一代產品PLAUD NotePin，PLAUD NotePin外觀造型輕巧，重量僅23.2克，內建64GB記憶體及雲端無限儲存，提供手環、背夾、磁吸及頸掛四種佩戴模式，配備雙MEMS麥克風及AI降噪功能，能夠進行高品質錄音、轉寫並總結資訊。

PLAUD NotePin的AI能力是建立在目前市面上2款AI模型「GPT-4o」和 「Claude 3.5 Sonnet」的基礎上，並隨AI發展不斷更新App軟體，讓使用者可以隨時錄音、轉寫及總結重點，透過講者標籤（Speaker Label）功能，可精準標記「誰說了什麼」，輕鬆整理會議摘要，讓資訊管理更加高效。同時，採用業界領先的加密技術，確保使用者數據安全無虞，並在每個作業環節將隱私權保護列為第一優先。

PLAUD.AI全球副營運暨財務長喬治·茲維亞金 (George Zviagin) 表示，「它可以處理日常瑣事，讓使用者能專注於真正為工作與生活創造價值的事物。這款造型精巧、功能強大的AI錄音裝置，能協助使用者優化日常工作流程，並提升工作生產力。」

民眾可於2月20日起，在嘖嘖平台預訂PLAUD NotePin，PLAUD.AI祭出超早鳥48折優惠，凡於3月20日前在嘖嘖平台預訂的消費者，即可以5299元（原價10990元） 購得PLAUD NotePin。此外，PLAUD.AI也提供免費的入門方案、付費的專業訂閱方案、或是轉寫無上限方案等三種方案，來強化使用體驗。