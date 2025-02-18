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De Beers煥新形象 英國個性超模演繹敢於做自己的光芒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah演繹的全新品牌形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah演繹的全新品牌形象廣告。圖／De Beers提供

以優質鑽石聞名的英倫珠寶品牌De Beers，發布2025年全新品牌形象廣告「PORTRAITS OF TRUE BRILLIANCE」，由英國超模Adwoa Aboah擔綱演出、英國女性攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡。

這次的形象聚焦今年歡慶20周年的Talisman系列和Enchanted Lotus系列珠寶，彰顯了De Beers珠寶以鑽石發源地非洲的自然風光為靈感，並融倫敦的活力和藝術創造性的獨特魅力。

在倫敦出生長大的英國超模Adwoa Aboah曾登上許多國際時尚雜誌，不僅於2017年獲選英國時尚大獎年度最佳模特兒，更於次年入選《時代雜誌》「 新世代領袖」並登上雜誌封面，並成為2019年《富比士》「歐洲30位30歲以下最具影響力人士」之一。

在全新廣告中讓人驚艷的Talisman系列，在2005年問世之際就顛覆了珠寶設計的傳統，首創以結合鑽石原石與拋光鑽石的手法，彰顯出鑽石原石充滿生機的獨特之美與源於內在的熠熠光彩。而且，每一顆鑽石都採用De Beers的專業鑿點金工鑲嵌工藝托高，以金字塔型鑿子手工錘打貴金屬打造出獨特紋理和令人目眩神迷的光彩變化，是完美融合經典珠寶工藝和當代設計的經典當代系列。

Adwoa亦於全新形象廣告中配戴了以蓮花為靈感的Enchanted Lotus系列，流露出優雅精緻的氣息。De Beers集團致力於推動環境保育工作的波札那奧卡萬戈三角洲，便是蓮花的盛產之地。對稱的四片花瓣圖形，以經典工藝和極簡當代設計突顯出鑽石之美，並以每日重新綻放的蓮花象徵著人生的旅程與嶄新開始的可能性。

De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘，33萬8,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘，33萬8,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石寬版戒指，29萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石寬版戒指，29萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman高級珠寶18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，約170萬元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman高級珠寶18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，約170萬元。圖／De Beers提供
De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah演繹的全新品牌形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah演繹的全新品牌形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金鑽石戒指，26萬6,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金鑽石戒指，26萬6,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K玫瑰金鑽石原石圈形耳環，21萬3,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K玫瑰金鑽石原石圈形耳環，21萬3,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman系列戒指提供多種金質與寬窄的選擇。圖／De Beers提供
De Beers Talisman系列戒指提供多種金質與寬窄的選擇。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石項鍊，約425萬元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石項鍊，約425萬元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指，28萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指，28萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石手環，31萬1,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石手環，31萬1,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊中型款，37萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊中型款，37萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah演繹的全新品牌形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers推出由英國超模Adwoa Aboah演繹的全新品牌形象廣告。圖／De Beers提供

珠寶 英國 鑽石

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