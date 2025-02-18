De Beers煥新形象 英國個性超模演繹敢於做自己的光芒

以優質鑽石聞名的英倫珠寶品牌De Beers，發布2025年全新品牌形象廣告「PORTRAITS OF TRUE BRILLIANCE」，由英國超模Adwoa Aboah擔綱演出、英國女性攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡。

這次的形象聚焦今年歡慶20周年的Talisman系列和Enchanted Lotus系列珠寶，彰顯了De Beers珠寶以鑽石發源地非洲的自然風光為靈感，並融倫敦的活力和藝術創造性的獨特魅力。

在倫敦出生長大的英國超模Adwoa Aboah曾登上許多國際時尚雜誌，不僅於2017年獲選英國時尚大獎年度最佳模特兒，更於次年入選《時代雜誌》「 新世代領袖」並登上雜誌封面，並成為2019年《富比士》「歐洲30位30歲以下最具影響力人士」之一。

在全新廣告中讓人驚艷的Talisman系列，在2005年問世之際就顛覆了珠寶設計的傳統，首創以結合鑽石原石與拋光鑽石的手法，彰顯出鑽石原石充滿生機的獨特之美與源於內在的熠熠光彩。而且，每一顆鑽石都採用De Beers的專業鑿點金工鑲嵌工藝托高，以金字塔型鑿子手工錘打貴金屬打造出獨特紋理和令人目眩神迷的光彩變化，是完美融合經典珠寶工藝和當代設計的經典當代系列。