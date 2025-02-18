迎接「世界地瓜日」！7-ELEVEN推精選商品限時優惠　「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」回歸

不少外食族在春節假期後健康食飲需求提升，7-ELEVEN以「機能補給」、「營養均衡」雙策略擴大商品選擇，提供上百種高纖、優質蛋白質、蔬果等豐富商品，尤其針對飲食忌口、飲食計畫的健身族群及蔬食者開發新品，讓不同飲食習慣也能自由搭配購入所需。適逢2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN規劃一系列期間限定優惠，祭出多款綿密好吃、瓜迷們勢必回購的地瓜新品。

隨著健身與飲食管理的風潮興起，相較於高油多澱粉的便當和小吃，超商為外食族最便捷能取得營養食飲的零售通路，7-ELEVEN具有機能性的食飲和優質蛋白質的商品近年大受歡迎，去年首度推出高纖、高蛋白的「機能性麵包」創下億元業績，更帶動歐式麵包去年業績雙位數成長。2月17日起「營養麵包系列」推出6款麵包新品，主打商品由曾獲世界麵包大賽營養麵包項目冠軍王柏峰師傅監製，包含高蛋白質、鈣、鐵等營養素的「營養小土司」，以及「鹽奶油蛋白能量棒」添加高蛋白麵粉和紐西蘭進口鹽奶油，鹹香好吃，適合運動族群日常補給，2月19日至3月4日指定商品第二件省10元。

7-ELEVEN冷藏冰箱吊掛商品當中最熱賣的雞肉系列品項，近5年大幅提升銷售規模，推出9款不同風味的雞胸肉，近期新上架雞肉蛋白棒機能型點心受到年輕族群喜愛，因應年後相關商品需求提升，7-ELEVEN自2月19日至3月4日推出雞胸肉、蛋白棒任選第二件省10元優惠。7-ELEVEN也發現冷藏飲料豆米漿在春節假期後銷售量明顯成長，特別在文教商圈可較平時倍數成長，2月19日至4月1日也祭出家庭號冷藏飲料優惠價，購買指定商品享OPENPOINT點數回饋，指定豆米漿還有單件85折、任選2件8折活動。

為方便外食族補充每日蔬果攝取，7-ELEVEN提供多款沙拉及時令杯裝水果、自有品牌天素地蔬「輕滷時蔬」等素蔬食，並與在地農民合作、獨家引進全新設備販售「蒸玉米」現已擴大至365間門市限定販售，熱食自助區「滷味」、「關東煮」、「麻辣燙」則有杏鮑菇、筊白筍、白蘿蔔等原型食蔬，2月19日至4月1日同步祭出「輕食饗宴－任選4入88折」活動，方便隨時加菜。

7-ELEVEN更是市場佈點最密集的地瓜銷售通路，共有超過5千間門市販售新鮮的現蒸地瓜，並首創「蒸烤雙吃」於限定235間門市同步販售「現烤地瓜」，滿足原型食物健康飲食所需，帶動近3年業績倍數成長。7-ELEVEN與遍及全台超過500戶在地農戶契作生產，採用地瓜界的資優生－台農57號黃皮地瓜，富含膳食纖維，營養價值高，採業內最高規格的恆溫恆濕存放、專用地瓜清洗設備管理品質，產品全程低溫配送，從工廠到門市一路保鮮，現蒸地瓜鬆軟綿密，現烤地瓜則有經烘烤的焦香甘甜。

不僅如此，今年「世界地瓜日」7-ELEVEN推出一系列地瓜商品，從輕盈沙拉到美味甜點應有盡有，「地瓜雞胸肉沙拉」、「雙色地瓜起司三明治」，與冷熱皆宜的「阿甘薯叔冰烤地瓜」、「冰心地瓜」兼具營養與口感，深受上班族與健身族群喜愛。冬日暖心甜品「優菓甜坊黑糖地瓜蜜芋湯」更是必吃推薦，還有獨家引進日本進口「日本7PREMIUM蜜糖地瓜」回歸上市。今年更推出全新商品「聖德科斯地瓜牛奶」，將地瓜的綿密香甜與牛奶的濃醇結合，打造營養的創新飲品。2月19日至3月4日指定地瓜商品任選第二件7折。