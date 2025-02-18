相挺Team Taiwan！台灣隊每得1分 兩大美式餐廳酒水折5%

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ，World Baseball Classic qualifiers 2025）即將在2月21至25日開打，開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，不僅將全程轉播賽事、部分餐廳配合延長營業外，更大手筆祭出「得分優惠」，得1分全酒類品項折5%，折扣無上限，得分越多、折越多。

TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排身為美式餐飲領導品牌，在賽事期間攜手推出「得分優惠」限定活動，凡台灣隊出賽場次，在比賽轉播期間，台灣隊每得1分，全酒類品項折5%，得2分折10%…以此類推；例如台灣隊得8分，8乘以5%等於40%，故為6折優惠。

要注意的是，此優惠僅限內用，優惠品項不得寄瓶或寄杯，折扣依實際結帳時間的得分數而定，且不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、網路會員、熟客好康券、套餐優惠、開展VIP 卡8折、商業午餐等）。

此外，TGI FRIDAYS台中英才、台中市政、台北美麗華、台北西門、中和環球、台北古亭、台北信義、台北林森、台南新天地、桃園台茂、新竹竹北餐廳，以及Texas Roadhouse台中店、台北民生店、台北復興店及新竹竹北店，全台共15間門市將配合比賽轉播，延長營業時間至晚間11點以後，讓激昂應援情緒不斷點，陪伴球迷迎向光榮時刻。

開展餐飲集團同時預告，若台灣隊順利晉級，更將祭出更強優惠，邀請消費者化信念為食慾，傾盡全力為台灣隊加油打氣。