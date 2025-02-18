九族文化村八重櫻滿開 清境農場櫻花陸續綻放

日月潭風景區九族文化村八重櫻滿開，吉野櫻也盛開，粉紅色富士櫻則花開8成，預計2月底滿開，3月9日前都適合賞花；仁愛鄉清境農場櫻花目前約2成綻放，農場估計228連假全開。

春天櫻花綻放，海拔逾1750公尺的國軍退除役官兵輔導委員會清境農場目前約2成櫻花綻放，估228連假可全開，清境農場歡迎遊客看綿羊秀、賞花；九族文化村種植逾6000棵櫻花，花季從山櫻花、枝垂櫻展開，接續八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻，到2月底3月初富士櫻。

九族文化村今天表示，桃紅色的八重櫻目前滿開，至3月1日是八重櫻最佳賞花期，而粉紅色的富士櫻約花開8成，預計2月底滿開，由於富士櫻花期比八重櫻稍晚，因此現在到3月9日是最佳賞花期；另外，吉野櫻在天氣放晴後盛開，歡迎遊客穿上浴衣與櫻花樹合照打卡。

清境農場表示，受氣候影響，原應盛開的櫻花包含山櫻花及八重櫻最近陸續綻放，國民賓館餐廳旁「櫻花王」更是吸引遊客，觀山牧區入口處白色李花搭配藍天白雲是「網美照」最佳取景點；另外，小瑞士花園還有白花山櫻、荷蘭鳶尾、紫藤、大花曼陀羅、五顏六色的牽牛花等，奼紫嫣紅充滿春天色彩。

配合櫻花季，日月潭涵碧樓推出賞櫻住房專案，遊客可漫步在春意盎然的涵碧步道，感受櫻花瓣落下的美麗時光，還可享用精心特製櫻花晚間套餐，主廚以蔬菜、魚骨、醃漬櫻花熬煮濃郁海鮮高湯，搭配炙烤花枝與海膽，堆疊出層次豐富的櫻花海鮮燉飯。