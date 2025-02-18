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新航斥資逾200億改裝41架班機客艙 首架明年Q2投入服務

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
新加坡航空去年12月創下單月最高載客量，今年將於北半球夏季班表規劃增加往來新加坡和澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡和南非約翰尼斯堡的航班。圖／新加坡航空提供
新加坡航空去年12月創下單月最高載客量，今年將於北半球夏季班表規劃增加往來新加坡和澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡和南非約翰尼斯堡的航班。圖／新加坡航空提供

疫後航空需求強勁，新加坡航空去年12月創下單月最高載客量，今年將於北半球夏季班表規劃增加往來新加坡和澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡和南非約翰尼斯堡的航班，另將斥資新幣11億元（約台幣268.14億元）改造41架A350-900客艙，首架預計2026年第2季投入服務，並預計於2030年前完成客艙改裝計劃。

新加坡航空台灣分公司總經理關山表示， 近期商務飛行及休閒旅遊的市場需求依舊強勁，預期會有愈來愈多航班增加，尤其是在亞太區域有越來越多的運能加入和票價上的競爭，新航除了加強人才培訓、數位能力，也將調整客運網絡及營運因應市場需求變化，同時控制成本、增加收入。

新加坡航空集團表示，新航去年12月創下單月最高載客量，載客量較前期增加12.7%。新航集團旗下的新航及酷航於去年12月共載送了360萬名旅客，較前年同期增加7.1%，也創下單月最高載客量。另外，去年新航集團全年共載送3900萬名旅客，較2023年增加12.7%。

新航集團指出，新航將於2025年北半球夏季班表（2025年3月30日至2025年10月25日）增加往來新加坡和澳洲布里斯本、斯里蘭卡可倫坡和南非約翰尼斯堡的航班，這些航點在台灣市場是自由行旅客、企業差旅，或旅行社包裝團體行程的熱門航點。

新航集團表示，今年夏季班表中，新加坡與布里斯本將自每周4班增加為每日1班；新加坡與斯里蘭卡可倫坡間自今年8月起為每周10班；6月16日起增加往來新加坡與約翰尼斯堡航班，由每周3班增加為每周5班。

此外，新航集團指出，新航將斥資新幣11億元，以全新的長程線客艙產品改造其41架A350-900，包含7架超長程機型上的頭等艙及長程和超長程機型上的商務艙。首架改裝後的A350-900長程機型預計於2026年第2季投入服務，而首架超長程機型將於2027年第1季開始執飛，並預計於2030年前完成此客艙改裝計劃。

新航也說，去年12月24日起已於航程超過6小時的航班上，推出全新的商務艙盥洗包，與香氛品牌Le Labo合作，包身採用耐用上蠟帆布，包形設計靈感取自Le Labo品牌的實驗室圍裙，內含以頂級植萃成分為基底的個人保養品，如橄欖油和乳木果油護唇膏、乳木果油和甜杏油滋潤護手霜，以及蘆薈和迷迭香萃取的保濕臉部噴霧。

新加坡航空 新航 航班

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