全家便利商店「3大攻略＋限時優惠」助賞櫻出遊！精選3間「賞櫻特色店」快筆記

浪漫櫻花季來襲，全家便利商店看好全台賞櫻熱潮、搶攻出遊商機，集結實體店舖、電商平台「全家行動購」線上線下購物渠道，以「賞櫻裝備一站購」、「便利餐食享優惠」、「粉色夯品添樂趣」三大攻略，滿足消費者賞櫻出遊的多元需求；更精選3間賞櫻必去特色店—「全家」八德櫻花店、暨大人文店、三義休息站店，店外即是盛放櫻花林，輕鬆沉浸粉色美景。

據全家便利商店觀察，賞櫻景點多位處高海拔地區，且盛放時期乍暖還寒，溫暖型商品如熱飲、熱食及保暖小物頗受旅客青睞；鄰近風景區及露營區的「全家」，則因旅客留宿過夜，盥洗備品如牙刷、毛巾、洗沐用品銷售對比一般店舖高出達2倍。

台灣櫻花季節多集中於每年2月到3月間、花期短暫，觀察社群櫻花、賞櫻相關之hashtag貼文更高達84萬則，顯見其高人氣。為滿足出遊賞櫻、野餐外食的需求，電商平台「全家行動購」整理超過200款戶外用品與野餐美食，包含野餐墊、折疊椅、野餐桌、輕便易攜帶的速開帳篷，更結合大人小朋友都喜歡的三麗鷗人氣IP酷洛米，出遊野餐可愛實用又吸睛；另有多款食物保鮮盒，闔家出遊、多人野餐自備餐食也能當個環保尖兵；還有人氣貝果專賣店好丘GOOD CHO’S、窯烤山寨村、島嶼生吐司、賴董吐司等多款美味商品。

推薦「全家行動購」獨賣好丘貝果親子共享3入組，共有地瓜乳酪、草莓奶香、花生巧克力3種口味，享平台限時優惠價175元；TOKYO BANANA東京香蕉蛋糕更只要1點Fa點加價279元。除此之外，戶外活動防曬防蚊必備的遮陽帽、遮陽傘、防蚊液等，也能夠在電商平台「全家行動購」一站購足，即日起至3月18日指定商品享2件95折、3件88折優惠。

看好櫻花商機，全家便利商店於南投仁愛鄉、台中和平區、東勢區等地，鄰近清境農場、暨南大學、日月潭、東勢林場等賞櫻熱門景點之店舖，均加強重點商品備貨量；另因賞花熱門時段集中於早晨與午後，更針對方便帶著走、拿著吃的鮮食商品推出多項優惠，2月19日至3月4日於「全家」購買金飯糰三角飯糰、大飯糰及圓形飯糰商品，加5元即可多獲得一顆茶葉蛋；即日起至3月4日SOHOT炎選現烤點心、炸烤物任選兩件8折，搖搖茶吧「燒燒仙草」特價39元；2月21日至2月23日周末五六日，Fami!ce喝的霜淇淋限時買1送1；「全家」餐餐超值配餐促優惠更有超過365種優惠組合。

賞櫻不僅是視覺享受，更是社群分享熱點，特別推薦「全家」Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋、Let’s Café草莓白巧可可、FamiCollection草莓甘露，在櫻花樹下輕鬆拍出夢幻美照。2月19日至2月23日連續5天，Fami!ce霜淇淋推出第二支10元優惠，新口味「紅豆牛奶霜淇淋」完美結合濃郁奶香與香甜紅豆，粉色外型與春日櫻花合影最相搭；另有Let’s Café草莓白巧可可，搭配專屬粉色聯名杯款，3月4日前享會員嘗鮮價59元，同時FamiCollection草莓甘露則有2件85元優惠。

此外，「全家」推薦私房賞櫻特色店舖，首推「全家」八德櫻花店，其位處桃園八德區長安街與豐興路口，街道兩側種植滿滿櫻花樹，每年2至3月便是花期，已是不少在地民眾口耳相傳的平地賞櫻秘境；從「全家」八德櫻花店放眼望去，櫻花美景即可入眼，更販售超人氣商品Fami!ce霜淇淋，供應SOHOT炎選炸烤物、現烤點心及南洋酸辣燙「馬尚煮」，店外設有停車空間。

「全家」暨大人文店、埔里暨大店則位於國立暨南大學校園中；暨南大學校內種植超過3,000顆櫻花樹，每年冬末春初便是花期，蔚為中台灣最浪漫的春日風景，「暨大櫻花季」去年更吸引超過2萬人入校參觀；「全家」埔里暨大店位於學生餐廳一樓，販售Fami!ce霜淇淋、SOHOT炎選、馬尚煮等人氣商品；另有平日限定的「全家」暨大人文店，座落暨南大學人文學院一樓，店舖旁坡道即是櫻花樹。

位於苗栗三義車亭服務區的「全家」三義休息站店更是必訪店點，三義車亭服務區為「全家」經營之商場，位於國道一號三義交流道下，週邊500坪櫻花林，每年花期便是三義在地賞櫻秘境，從店內遠眺，可將山景與櫻花美景盡收眼底；店內販售Fami!ce霜淇淋、SOHOT炎選炸烤物、現烤點心及南洋酸辣燙「馬尚煮」；服務區內更匯集路易莎、三億彩卷、五花馬、太陽堂、綺緣手工皂等商家，並有停車場、加油站、電動車充電樁。