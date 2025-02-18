喝金牌、拿金牌！台啤攜手台灣隊長陳傑憲 力挺經典賽

台灣啤酒長期支持台灣體育賽事，隨著棒球國際賽事即將登場，台啤重磅邀請「台灣隊長」陳傑憲擔任品牌代言人，推出「進擊台灣 Taiwan IN」金牌ONE啤酒，預計在2月下旬於7-ELEVEN、全家便利商店、家樂福、美廉社、大潤發、愛買等通路限量販售，邀請所有球迷與品牌一起「喝金牌、拿金牌」，為中華隊隊喝采，見證榮耀時刻。

台啤此次邀請陳傑憲代言，不僅因為他在球場上的卓越表現，更因為他的拚勁、親和力及對棒球的熱愛，與台啤的品牌精神不謀而合。2024年的中日冠軍戰中，台灣隊長陳傑憲揮出全壘打後在胸前比出的空框，讓臺灣菸酒公司董事長湯期安深受感動，並表示陳傑憲胸前的位置，希望可以讓「台灣啤酒」補上，因此促成這次代言的合作。

為迎接經典賽台灣區資格賽，台啤特別提前釋出代言花絮影片，影片中陳傑憲接住從董事長手中拋出的金牌啤酒，象徵品牌精神的傳承與突破。他更在影片中向球迷喊話：「經典賽不見不散！」影片釋出後迅速引發球迷熱議，網友驚喜表示：「四爺接到台啤代言了嗎？」、「這次一定要喝台啤力挺中華隊！」

台灣啤酒除了以代言合作及贊助經典賽資格賽表示對棒球運動的支持，更推出多項應援活動，啤酒女孩將穿著特製肩背式啤酒裝備，在現場販售新鮮現壓的18天台灣生啤酒，並加碼贈送限量應援毛巾，讓球迷感受最熱血的觀賽體驗。此外，球迷可於經典賽現場加入台啤LINE官方帳號，即可獲贈金牌FREE 1罐或環保袋，打造邊喝台啤、邊挺台灣的氛圍。

台啤呼籲全台球迷支持即將於2月21日、22日、23日、25日舉行的經典賽台灣區資格賽事，期待中華隊全隊能在每場比賽中發揮實力，旗開得勝，共同見證屬於大家的高光時刻。陳傑憲表示：「希望能在場上有全新的收獲，也期待在比賽中與大家相見！」

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