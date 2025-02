巨型蜘蛛雕塑藝術家路易絲．布爾喬亞3月15日重磅登台 預售票開賣

森美術館(東京)20萬人朝聖大展「路易絲.布爾喬亞」(Louise Bourgeois)3月15日將在富邦美術館重磅登場!路易絲.布爾喬亞(Louise Bourgeois,1911 - 2010)是20及21世紀最重要的藝術家之一,以巨型蜘蛛雕塑聞名國際,東京六本木之丘、畢爾包古根漢美術館外皆可見到這些作品,這次台灣民眾無須出國便可近距離欣賞世界級當代藝術展!預售票150元(原價300元),富邦美術館官網正式開賣。

這次展覽透過三大展區「第一章:不要遺棄我」、「第二章:剛從地獄回來」及「第三章:天空的修復」重新詮釋布爾喬亞的生活與創作,呈現她長達70年創作生涯中60多件精彩作品,包括一系列裝置、雕塑、繪畫和素描等。其中更有她鮮為人知的早期繪畫,以及兩件巨型《蜘蛛》作品,為展覽必看亮點。

布爾喬亞生於巴黎,家中經營掛毯畫廊和修復工作室,這樣的成長背景對她往後的作品產生深遠影響。她經歷兩次世界大戰,約6歲時母親生病,父親風流專橫,造成她童年內心陰影。20歲時長期生病的母親過世,讓她從原來學習數學,立志轉向藝術。26歲她與美國藝術史學者結婚,移居紐約,自此在美國發展並獲得藝術圈認可。

在長達70年的創作生涯中,布爾喬亞用多樣的媒材展現前衛的創作形式,探索二元對立的張力,諸如男性與女性、被動與主動、具象與抽象、意識與無意識等,這些極端狀況往往在同一作品中共存。

她從複雜的童年中汲取創作靈感,透過重現記憶與情感,將個人的經歷轉化為引起觀者共鳴的普世象徵。她的作品蘊含著對生命的強烈意志,反映了人類的苦難,無論是戰爭、天災還是疾病,她始終相信超越痛苦的可能性與希望。

布爾喬亞曾獲法國文化部國家雕塑大獎(Grand Prix National de Sculpture)(1991年)、美國國家藝術獎章(National Medal of Arts)(1997年)及法國榮譽軍團勳章(Legion of Honor)(2008年)等重要獎項。自2010年去世以來,她的聲譽日益增長,展覽遍布全球包括美國、瑞士、英國、瑞典、德國、奧地利、澳洲、日本等國家,這次富邦美術館的展覽是布爾喬亞第一次台灣大規模展出。

展覽名稱:「路易絲.布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精采了」(Louise Bourgeois: I Have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.)

展覽期間:2025年3月15日至6月30日(週二休館)

展覽時間:11:00-18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點:富邦美術館(台北市信義區松高路79號)

票價:預售票150元,販售至3月14日(展期間全票原價300元、愛心票150元、12年國教票暨教師票100元)

購票請洽:富邦美術館官網(www.fubonartmuseum.org)

富邦美術館社群:FB、IG

主辦單位:富邦美術館、森美術館(東京)

贊助單位:富邦人壽

協辦單位:文化部

特別協助:伊斯頓基金會