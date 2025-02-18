免費吃1年比薩、炸雞+蛋撻65折！3大速食推經典賽優惠

世界棒球經典賽即將開打，必勝客新推出「WBC祝必勝套餐」祝中華隊必勝。外帶2個外帶大比薩、1份指定拼盤，每套999元起，2月25日前在PK APP訂購「WBC祝必勝套餐（Hot拼盤經典餐）」或「一公尺派對盒」，就有機會抽中「一年份大比薩」；在世界棒球經典賽資格賽期間，當中華隊每擊出一支全壘打，中獎名額就再加碼1位。必勝客也預告，將邀請12強賽「結印哥」，前進大巨蛋帶領球迷「作法」集氣，祝中華隊必勝。

另外，2月24日前，平日到必勝客可享「外帶大比薩199元」，包括夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯等8種口味可選，假日則加碼16款人氣大比薩，通通享「半價優惠」，還有「個人比薩豪爽餐179元起」和「一公尺派對盒1688元」等多樣優惠組合可供選擇。

「肯德基」自即日起至2月24日期間，將釋出應援優惠代碼，「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x4」，優惠價399元（代碼50461）；「咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶（小）x1」，每套139元（代碼40531）；針對愛吃蛋撻的球迷們，「原味蛋撻x6 +上校雞塊x4」優惠價205元，現省126元(代碼40649)

針對世界棒球經典賽賽程，來自韓國的連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」推出兩種不同時段優惠。2月21日至2月23日期間，限定推出「經典賽應援餐第2件半價」，每份內含調味去骨炸雞8塊、甜心QQ球、炸薯條及汽水1罐，2份原價618元，優惠價464元。2月24日至2月26日，推出「調味去骨炸雞第2件半價」，兩組原價738元，優惠價554元，共有蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味可供選擇。