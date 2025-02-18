快訊

女搭捷運坐博愛座補眠…阿嬤無影腳踹醒要求讓位 遭回踢再嗆「去死」

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

免費吃1年比薩、炸雞+蛋撻65折！3大速食推經典賽優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「肯德基」限時推出應援優惠代碼，可享咔啦脆雞、原味蛋撻優惠。圖/肯德基提供
「肯德基」限時推出應援優惠代碼，可享咔啦脆雞、原味蛋撻優惠。圖/肯德基提供

世界棒球經典賽即將開打，必勝客新推出「WBC祝必勝套餐」祝中華隊必勝。外帶2個外帶大比薩、1份指定拼盤，每套999元起，2月25日前在PK APP訂購「WBC祝必勝套餐（Hot拼盤經典餐）」或「一公尺派對盒」，就有機會抽中「一年份大比薩」；在世界棒球經典賽資格賽期間，當中華隊每擊出一支全壘打，中獎名額就再加碼1位。必勝客也預告，將邀請12強賽「結印哥」，前進大巨蛋帶領球迷「作法」集氣，祝中華隊必勝。

另外，2月24日前，平日到必勝客可享「外帶大比薩199元」，包括夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯等8種口味可選，假日則加碼16款人氣大比薩，通通享「半價優惠」，還有「個人比薩豪爽餐179元起」和「一公尺派對盒1688元」等多樣優惠組合可供選擇。

肯德基」自即日起至2月24日期間，將釋出應援優惠代碼，「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x4」，優惠價399元（代碼50461）；「咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶（小）x1」，每套139元（代碼40531）；針對愛吃蛋撻的球迷們，「原味蛋撻x6 +上校雞塊x4」優惠價205元，現省126元(代碼40649)

針對世界棒球經典賽賽程，來自韓國的連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」推出兩種不同時段優惠。2月21日至2月23日期間，限定推出「經典賽應援餐第2件半價」，每份內含調味去骨炸雞8塊、甜心QQ球、炸薯條及汽水1罐，2份原價618元，優惠價464元。2月24日至2月26日，推出「調味去骨炸雞第2件半價」，兩組原價738元，優惠價554元，共有蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味可供選擇。

必勝客推出應援套餐，並有機會獲得一年份比薩。圖/必勝客提供
必勝客推出應援套餐，並有機會獲得一年份比薩。圖/必勝客提供
連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」推出兩種不同時段的應援優惠。圖/bb.q CHICKEN提供
連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」推出兩種不同時段的應援優惠。圖/bb.q CHICKEN提供

套餐 必勝客 經典賽 肯德基

延伸閱讀

經典賽／林盛恩結束中華隊集訓 蔡其昌幫喬商務艙返美春訓

經典賽／陳子豪、劉基鴻未入選 中華隊要用速度撕裂對手防線

經典賽／南非隊來台南交流 測試賽稱亞太成棒主球場沒得挑剔

經典賽／味全龍6投聯手完封 中華隊吞集訓以來首敗

相關新聞

免費吃1年比薩、炸雞+蛋撻65折！3大速食推經典賽優惠

世界棒球經典賽即將開打，必勝客新推出「WBC祝必勝套餐」祝中華隊必勝。外帶2個外帶大比薩、1份指定拼盤，每套999元起，...

全家便利商店「3大攻略＋限時優惠」助賞櫻出遊！精選3間「賞櫻特色店」快筆記

浪漫櫻花季來襲，全家便利商店看好全台賞櫻熱潮、搶攻出遊商機，集結實體店舖、電商平台「全家行動購」線上線下購物渠道，以「賞...

喝金牌、拿金牌！台啤攜手台灣隊長陳傑憲 力挺經典賽

台灣啤酒長期支持台灣體育賽事，隨著棒球國際賽事即將登場，台啤重磅邀請「台灣隊長」陳傑憲擔任品牌代言人，推出「進擊台灣 T...

「星星標」逸品報到！J&B 275週年首發單桶 全球453瓶

全球知名酒業集團帝亞吉歐（DIAGEO）旗下英國皇室御用酒商J&B（Justerini & Brooks），為慶祝品牌邁...

東京20萬人朝聖 巨型蜘蛛雕塑家布爾喬亞大展震撼登台

在東京森美術館吸引20萬人朝聖的大展「路易絲．布爾喬亞」（Louise Bourgeois），3月15日將在富邦美術館震...

以巨型蜘蛛雕塑聞名國際 「路易絲．布爾喬亞」大展3月15日重磅登台

森美術館（東京）20萬人朝聖大展「路易絲．布爾喬亞」（Louise Bourgeois）3月15日將在富邦美術館重磅登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。