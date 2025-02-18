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「星星標」逸品報到！J&B 275週年首發單桶 全球453瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
J&B 275週年典藏鉅作 ——「單桶臻選系列」納坎度（Knockando）1992年酒桶，建議售價新台幣43,300元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
J&B 275週年典藏鉅作 ——「單桶臻選系列」納坎度（Knockando）1992年酒桶，建議售價新台幣43,300元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球知名酒業集團帝亞吉歐（DIAGEO）旗下英國皇室御用酒商J&B（Justerini & Brooks），為慶祝品牌邁入275週年，於倫敦梅菲爾區（Mayfair）伯靈頓拱廊商場（Burlington Arcade）最新精品門市盛大開幕；在此同時，帝亞吉歐隆重推出 J&B 275週年典藏鉅作 ——「單桶臻選系列」納坎度（Knockando）1992年酒桶 ，全球僅裝瓶453瓶，台灣市場獨享120瓶，酒精濃度50.7%，建議售價新台幣43,300元。

自1749年創立以來，J&B始終致力於精選來自全球頂尖酒莊、葡萄園和蒸餾廠的葡萄酒與烈酒。創始人加柯莫．賈斯特里尼（Giacomo Justerini）本著為品質和技藝樹立標竿的初衷，J&B 躋身高端葡萄酒與烈酒界的領頭羊。從1761年獲得喬治三世的「皇室認證」起，便成為英國皇室的御用酒商，直至伊莉莎白二世女王，連續獲得每一任君主認可的榮耀。劇作家奧斯卡．王爾德（Oscar Wilde）等歷史名人也是J&B的粉絲，彰顯J&B在高端葡萄酒與烈酒界的領導地位。

這次的「單桶臻選系列」納坎度（Knockando）1992年酒桶 ，以首次填裝的前雪莉酒歐洲橡木桶熟陳，這款32年單桶威士忌除了是J&B首發單桶以外，更是備受全球拍賣會與威士忌鑑賞家推崇的帝亞吉歐「單桶臻選系列」（Diageo Casks of Distinction）嚴選之作，該系列是帝亞吉歐針對高端客戶提供私人訂製的單桶威士忌，每只酒桶均由經驗豐富的首席威士忌調酒師團隊精心挑選，不僅代表了威士忌界的至高榮譽，更是威士忌藏家暱稱為「星星標」的夢幻逸品。

J&B珍稀威士忌收藏部門主管陶德．布萊伯瑞（Tod Bradbury） 表示：「 我們以發布卓越的「 單桶臻選系列」納坎度，來致 敬品牌成立275週年。這只非凡酒桶陳放超過30年，代表蘇格蘭最優質單一麥芽威士忌背後的藝術性與傳統。我們很榮幸能夠提供這款稀有的威士忌，見證我們在威士忌世界深厚的底蘊。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝亞吉歐「單桶臻選系列」精緻木盒上的星星符號，讓威士忌藏家暱稱該系列為「星星標」。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝亞吉歐「單桶臻選系列」精緻木盒上的星星符號，讓威士忌藏家暱稱該系列為「星星標」。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這款32年單桶威士忌是J&B成立275年以來的首發單桶。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這款32年單桶威士忌是J&B成立275年以來的首發單桶。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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