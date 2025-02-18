校園人氣女王陳華首登大銀幕《命中註定那頭鵝》突破形象演「可愛小宅女」

創作歌手陳華以〈想和你看五月的晚霞〉因而成為校園女王，她的作品在YouTube累積3665萬次點擊，成績令人咋舌。這次，她不只為電影創作主題曲，還首次挑戰演出。她為新銳導演楊宥瑜執導、詹懷雲和林奕嵐主演的《命中註定那頭鵝》獻出電影處女作，一改酷酷的音樂人形象，飾演愛聽八卦、「有一點可愛小三八」的林奕嵐閨密；而她創作、演唱的主題曲〈你已經替我決定了〉MV上週上線後，也引起粉絲的廣大迴響。

《命中註定那頭鵝》講述了身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇。

陳華在片中戴上眼鏡、燙米粉頭，飾演對朋友很有義氣的小宅女，她說：「我喜歡這個角色，很像內心深處某一部分的我。」第一次拍戲，陳華幫自己打了「中上」的分數，笑稱造型幫她就加了很多分；她一直想嘗試演很反差的角色，為此上了很多表演課，連做夢都夢到表演課沒準備好，醒來時整個背都濕了！幸好楊宥瑜導演和整個劇組都很親切：「他們讓我覺得演戲這件事很美好，讓我想要更進步，所以後來慢慢有體會到當演員的樂趣！」

陳華（右）戴起眼鏡在片中飾演林奕嵐的好麻吉。圖＼台北双喜電影提供

至於寫歌，就是她擅長的事了，創作主題曲《你已經替我決定了》過程，老闆嚴爵100%信任她，陳華說：「一開始，我是先看電影初剪來寫這首歌，被電影中『企鵝一生只愛一頭鵝』所感動，產生了歌曲的靈感。」