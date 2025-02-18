以巨型蜘蛛雕塑聞名國際 「路易絲．布爾喬亞」大展3月15日重磅登台

森美術館（東京）20萬人朝聖大展「路易絲．布爾喬亞」（Louise Bourgeois）3月15日將在富邦美術館重磅登場！路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois，1911 - 2010）是20及21世紀最重要的藝術家之一，以巨型蜘蛛雕塑聞名國際，東京六本木之丘、畢爾包古根漢美術館外皆可見到這些作品，這次台灣民眾無須出國便可近距離欣賞世界級當代藝術展！預售票150元（原價300元），富邦美術館官網正式開賣。

三大展區深度詮釋布爾喬亞創作 必看亮點兩件巨型《蜘蛛》這次展覽透過三大展區「第一章：不要遺棄我」、「第二章：剛從地獄回來」及「第三章：天空的修復」重新詮釋布爾喬亞的生活與創作，呈現她長達70年創作生涯中60多件精彩作品，包括一系列裝置、雕塑、繪畫和素描等。其中更有她鮮為人知的早期繪畫，以及兩件巨型《蜘蛛》作品，為展覽必看亮點。

布爾喬亞生於巴黎，家中經營掛毯畫廊和修復工作室，這樣的成長背景對她往後的作品產生深遠影響。她經歷兩次世界大戰，約6歲時母親生病，父親風流專橫，造成她童年內心陰影。20歲時長期生病的母親過世，讓她從原來學習數學，立志轉向藝術。26歲她與美國藝術史學者結婚，移居紐約，自此在美國發展並獲得藝術圈認可。

在長達70年的創作生涯中，布爾喬亞用多樣的媒材展現前衛的創作形式，探索二元對立的張力，諸如男性與女性、被動與主動、具象與抽象、意識與無意識等，這些極端狀況往往在同一作品中共存。

她從複雜的童年中汲取創作靈感，透過重現記憶與情感，將個人的經歷轉化為引起觀者共鳴的普世象徵。她的作品蘊含著對生命的強烈意志，反映了人類的苦難，無論是戰爭、天災還是疾病，她始終相信超越痛苦的可能性與希望。

布爾喬亞曾獲法國文化部國家雕塑大獎（Grand Prix National de Sculpture）（1991年）、美國國家藝術獎章（National Medal of Arts）（1997年）及法國榮譽軍團勳章（Legion of Honor）（2008年）等重要獎項。自2010年去世以來，她的聲譽日益增長，展覽遍布全球包括美國、瑞士、英國、瑞典、德國、奧地利、澳洲、日本等國家，這次富邦美術館的展覽是布爾喬亞第一次台灣大規模展出。