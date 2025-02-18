全家三大攻略搶攻賞櫻出遊商機 景點區店舖備貨增

浪漫櫻花季來襲！全家（5903）看好全台賞櫻熱潮、搶攻出遊商機，集結線上線下購物渠道，以「賞櫻裝備一站購」、「便利餐食享優惠」及「粉色夯品添樂趣」三大攻略，滿足消費者賞櫻出遊的多元需求，有望挹注營收。

據全家觀察，賞櫻景點多位處高海拔地區，且盛放時期乍暖還寒，溫暖型商品如熱飲、熱食及保暖小物頗受旅客青睞；鄰近風景區及露營區之「全家」，則因旅客留宿過夜，盥洗備品如牙刷、毛巾、洗沐用品銷售對比一般店舖高出達兩倍；隨櫻花陸續盛開，預估帶動賞櫻熱點周邊商場、店舖來客數成長一成。

隨氣溫將逐漸回暖，全家推估民眾出遊賞櫻意願提升，電商平台「全家行動購」整理逾200款當季戶外用品及多人野餐美食，讓消費者賞櫻、野餐之裝備與餐食即可一站購足，全家表示，3月18日前於「全家行動購」買指定商品更享3件88折優惠。

看好櫻花商機，全家於南投仁愛鄉、台中和平區、東勢區等地，鄰近清境農場、暨南大學、日月潭、東勢林場等賞櫻熱門景點之店舖，均加強重點商品備貨量，亦有燒燒仙草39元、SOHOT炎選任選2件8折、買指定鮮食加購5元茶葉蛋等多項優惠；另因賞花熱門時段集中於早晨與午後，更針對方便帶著走、拿著吃的鮮食商品推出多項優惠。

全家暨大人文店、埔里暨大店則位於國立暨南大學校園中；暨南大學校內種植超過3,000顆櫻花樹，每年冬末春初便是花期，蔚為中台灣最浪漫的春日風景，「暨大櫻花季」去年更吸引超過2萬人入校參觀；另有平日限定的全家暨大人文店，座落暨南大學人文學院一樓，店舖旁坡道即是櫻花樹，為學生、民眾遊逛校園前後採買餐點、稍作休憩的好所在。位於苗栗三義車亭服務區的全家三義休息站店更是必訪店點，三義車亭服務區為全家經營之商場，位於國道一號三義交流道下，週邊500坪櫻花林，每年花期便是三義在地賞櫻秘境，從店內遠眺，可將山景與櫻花美景盡收眼底。

賞櫻不僅是視覺享受，更是社群分享熱點，全家特別推薦Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋、Let's Café草莓白巧可可、FamiCollection草莓甘露三款明星商品，讓消費者在櫻花樹下輕鬆拍出夢幻美照，賞櫻體驗更添趣味。