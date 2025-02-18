藏壽司變「卡娜赫拉主題店」！超萌抱枕、陶瓷碗帶回家

繼日前推出「卡娜赫拉的小動物」系列扭蛋後，連鎖迴轉壽司「藏壽司」將於 2月21日起，加碼限量集點活動，只要集滿指定點數，就可將「陶瓷碗兩入組」、「造型抱枕」帶回家，另外還於4間指定分店，打造卡娜赫拉的小動物限定佈置，粉絲們完成打卡任務，還有機會獲得粉嫩系「麻布提袋」。

2月21日起，藏壽司於全台門市推出「卡娜赫拉的小動物限量集點贈」活動，活動期間消費滿300元，即可獲得1點，集滿13點即可兌換超可愛「陶瓷碗兩入組」，可見到粉紅兔兔鑽進大生鮮蝦壽司、鮭魚卵軍艦的可愛身影，P 助也陷入鮭魚棉被中，限量3,200個。集滿16點，則可兌換限量版「造型抱枕」，粉紅兔兔戴上富士山頭套，還有P助的療癒神情，限量2,000個。

針對「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」等四家店舖，2月21日起將打造卡娜赫拉的小動物夢幻限定佈置，從等候區、櫃檯到桌席區，全都化身小動物的遊樂園，讓店鋪各處瀰漫春日的浪漫氛圍。活動期間與卡娜赫拉的小動物限定佈置合影，並完成指定任務，即有機會抽中「粉嫩系麻布提袋」，共有2款造型，各限量10個。