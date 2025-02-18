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中華郵政開辦Samsung Pay 5月底前綁定消費抽S25+手機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政即日起開辦Samsung Pay服務，5月底前儲戶以Samsung Pay綁定郵政VISA金融卡消費，將祭出超商數位商品券和Samsung Galaxy S25+手機等獎品。圖／中華郵政提供
中華郵政即日起開辦Samsung Pay服務，5月底前儲戶以Samsung Pay綁定郵政VISA金融卡消費，將祭出超商數位商品券和Samsung Galaxy S25+手機等獎品。圖／中華郵政提供

為讓行動支付選擇更多元，中華郵政今宣布，即日起開辦Samsung Pay服務，5月底前儲戶以Samsung Pay綁定郵政VISA金融卡消費，將祭出超商數位商品券和Samsung Galaxy S25+手機等獎品。

中華郵政表示，今天起新增開辦Samsung Pay服務，儲戶以郵政VISA金融卡於Samsung品牌行動裝置「Samsung Wallet」App完成註冊，即可使用Samsung Pay在實體商店感應付款或於網路購物，日常消費無需攜帶現金或實體卡片。

為鼓勵民眾加入，中華郵政表示，即日起至5月31日止，儲戶以Samsung Pay綁定郵政VISA金融卡消費，單筆金額滿200元，即得100元7-ELEVEN數位商品券1份；另消費金額累計每滿3000元，可獲得1次抽獎機會，累積金額越高，抽獎次數越多，獎項包含Samsung Galaxy S25+手機等大獎。

Samsung Pay 中華郵政 網路

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