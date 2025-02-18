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快衝藏壽司！「卡娜赫拉」限量陶瓷碗、抱枕帶回家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藏壽司推出卡娜赫拉的小動物集點贈 。藏壽司/提供
藏壽司推出卡娜赫拉的小動物集點贈 。藏壽司/提供

卡娜赫拉的小動物粉絲快衝！藏壽司X卡娜赫拉的小動物扭蛋。2月21日開扭，再加碼全台門市集點贈。消費滿300元就可獲得1點，集滿13點可兌換化身貪吃兔的粉紅兔兔，超可愛「陶瓷碗兩入組」；集滿 16 點兌換限定版的「造型抱枕」，數量有限，送完為止。

滿足粉紅少女心，藏壽司特選「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文路店」及「高雄岡山店」四家店舖，打造卡娜赫拉的小動物夢幻限定佈置。從等候區、櫃檯到桌席區，全都化身小動物的遊樂園，讓店鋪各處瀰漫春日的浪漫氛圍。只要到這四家限定門市，與卡娜赫拉的小動物限定佈置合影，並在社群上完成指定步驟，就有機會抽中限量粉嫩系粉紅款或白紅款麻布提袋。

另外，藏壽司還要做你的甩油盟友，特別推出4款解膩系春日餐點，讓藏友們一清年後的油膩「腹」擔，「柚子蘿蔔泥槍烏賊」，肉質紮實鮮美槍烏賊搭配特製的柚子蘿蔔泥，帶來爽口的清新好滋味；「日本竹筴魚（一貫）」精選自日本九州產，鮮甜美味的日本竹筴魚，肉質優質且肥美，海味瞬間充滿整個味蕾。

想清爽但又想吃甜點的藏友們別擔心，春日甜品「甜戀花見」甜蜜來襲。從視覺到味覺都讓人「粉」滿足的「愛戀草莓巧克力聖代」和以名古屋著名甜點為靈感的「紅豆奶油法式金磚」，適合春日的清新與甜美。

日本 藏壽司

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