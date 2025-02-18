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以節氣為名！夏至、秋分靈感名表 現身101「時光屋」
亞洲思維中除了一年有365天，更細膩地劃分了24節氣，成為耕作、休養生息的重要依據。日系高級鐘表品牌Grand Seiko近日發表了24節氣主題的全新「立夏」、「秋分」兩款腕表，並於TAIPEI 101打造快閃「時光屋」，體現細膩的和風與自然之美。
日本俳句中五月季語的薰風意象、成為了「立夏」（SBGH351）表款的靈感，使用以品牌1967年首款自動上鍊機械機芯62GS進化而來的9S85自動上鍊機械機芯，並搭配生動翠綠的面盤，讓人彷如躺在鄰近雫石工坊周遭的綠地上，任清風輕拂面龐、感受四季的生之律動；另一款「秋分」（SBGH353）腕表則具深藍色面盤，並搭配金色的GS Logo與秒針，呈現了秋天與金色、豐收、月亮的聯想，表款亦同樣使用了9S85自動上鍊機械機芯。機芯轉速為36,000轉的高振頻類型，加上時間與日期的顯示功能，讓每一次配戴都帶來日常的儀式感。
全新曝光的TAIPEI 101 Grand Seiko快閃時光屋，正成為了「立夏」（SBGH351）、「秋分」（SBGH353）兩只節氣主題表的前導展出場域，空間運用以歷史源自日本飛鳥時代的「組子」Kumiko細工工藝、構建出具視覺穿透性的「木作技術組子牆」，簡約、洗鍊、當代。Grand Seiko TAIPEI 101快閃時光屋已由即日起開始，地址為台北市信義區市府路45號1樓，亦可電洽：02-8101-7914。
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