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近百年首見！方程式摩納哥大獎賽 正式冠名TAG Heuer

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Monaco不只是一級方程式大獎賽的名稱，更是TAG Heuer的經典表款，因而讓雙方一拍即合。圖／TAG Heuer提供
Monaco不只是一級方程式大獎賽的名稱，更是TAG Heuer的經典表款，因而讓雙方一拍即合。圖／TAG Heuer提供

F1一級方程式在全世界數十個城市舉辦，但僅有其中的少數擁有特殊歷史與地位。日前不僅大賽官方擁有全新精品集團贊助商，擁有近100年歷史的「摩納哥大獎賽」更在2025年首次擁有單獨的冠名合作夥伴、將由瑞士手表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）冠名，賽事也將易名為「一級方程式TAG Heuer摩納哥大獎賽」（Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco）。

過往品牌名稱一度為Heuer的1960至1970年代，包含Jochen Rindt、Niki Lauda都曾配戴Heuer計時碼表於賽道上奔馳；進入1980與1990年代，則有同樣配戴表款的「車神」Ayrton Senna駕駛由TAG Heuer贊助的McLaren主宰摩納哥賽道，此後從1990年代末至21世紀初，包含「冰人」Kimi Räikkönen、Lewis Hamilton、甚至Daniel Ricciardo、Max Verstappen等多位車手皆於摩納哥賽道上寫下精彩記錄，見證了TAG Heuer與Monaco賽道的榮光與特殊地位。

由於2025年雙方開始正式合作，TAG Heuer旗下最經典的Monaco腕表將以時鐘的型態出現在賽道維修區中，並成為2025 F1賽事的場邊亮點；同時TAG Heuer還將繼續擔任2026年摩納哥古董車大獎賽（Grand Prix de Monaco Historique）的官方夥伴，並與「蒙地卡羅經典拉力賽」（Rallye Monte-Carlo Historique）進行合作，延續TAG Heuer與賽車的不解之緣。

同時TAG Heuer經典的藍色面盤Monaco計時碼表也持續進化，除了為收藏家膾炙人口的藍色面盤左冠款，近年品牌亦持續推出新作，包含藍色為主視覺、鏤空機芯的經典藍色新款，又或是訂價上看450萬的碳纖維雙追針計時碼表。從雋永的1970年代經典款來到今日高科技材質與複雜計時功能的結合，「Monaco」此一名詞無論對F1或TAG Heuer都別具意義，而一級方程式TAG Heuer摩納哥大獎賽並將在2025年5月23至25日進行，屆時甲骨文紅牛車隊的車手們將戴上哪一只表款登上頒獎台？且讓人拭目以待。

TAG Heuer Monaco雙追針計時腕表賽車紅色款，454萬3,000元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco雙追針計時腕表賽車紅色款，454萬3,000元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco鏤空計時碼表經典藍色款，35萬3,000元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco鏤空計時碼表經典藍色款，35萬3,000元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco左冠計時碼表，26萬5,800元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco左冠計時碼表，26萬5,800元。圖／TAG Heuer提供
從1960年代至今的60多年，Monaco大獎賽不斷與Monaco表款或TAG Heuer產生交集、持續至今。圖／TAG Heuer提供
從1960年代至今的60多年，Monaco大獎賽不斷與Monaco表款或TAG Heuer產生交集、持續至今。圖／TAG Heuer提供

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