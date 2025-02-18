近百年首見！方程式摩納哥大獎賽 正式冠名TAG Heuer

F1一級方程式在全世界數十個城市舉辦，但僅有其中的少數擁有特殊歷史與地位。日前不僅大賽官方擁有全新精品集團贊助商，擁有近100年歷史的「摩納哥大獎賽」更在2025年首次擁有單獨的冠名合作夥伴、將由瑞士手表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）冠名，賽事也將易名為「一級方程式TAG Heuer摩納哥大獎賽」（Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco）。

過往品牌名稱一度為Heuer的1960至1970年代，包含Jochen Rindt、Niki Lauda都曾配戴Heuer計時碼表於賽道上奔馳；進入1980與1990年代，則有同樣配戴表款的「車神」Ayrton Senna駕駛由TAG Heuer贊助的McLaren主宰摩納哥賽道，此後從1990年代末至21世紀初，包含「冰人」Kimi Räikkönen、Lewis Hamilton、甚至Daniel Ricciardo、Max Verstappen等多位車手皆於摩納哥賽道上寫下精彩記錄，見證了TAG Heuer與Monaco賽道的榮光與特殊地位。

由於2025年雙方開始正式合作，TAG Heuer旗下最經典的Monaco腕表將以時鐘的型態出現在賽道維修區中，並成為2025 F1賽事的場邊亮點；同時TAG Heuer還將繼續擔任2026年摩納哥古董車大獎賽（Grand Prix de Monaco Historique）的官方夥伴，並與「蒙地卡羅經典拉力賽」（Rallye Monte-Carlo Historique）進行合作，延續TAG Heuer與賽車的不解之緣。