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南投春日旅遊新體驗！國際級演奏家邂逅力麗溫德姆酒店

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
「荷你·漫遊日月」音樂會除享受天然溫泉與美景，更將國家級音樂演出引進館內。業者提供
「荷你·漫遊日月」音樂會除享受天然溫泉與美景，更將國家級音樂演出引進館內。業者提供

南投春日旅遊新體驗！力麗店（5364）旗下國際級飯店品牌日月潭力麗溫德姆溫泉酒店攜手藝術與美食，3月9日將舉辦「荷你·漫遊日月」音樂會，除享受天然溫泉與美景外，飯店更將國家級音樂演出引進館內，提供旅客前所未有的多元住宿體驗。

「荷你·漫遊日月」音樂會將於3月9日在酒店盛大登場，特別邀荷蘭新銳豎琴家尤斯特·威勒姆澤（Joost Willemze）與旅居荷蘭的台灣大提琴家林聖宭（Sheng-Chiun Lin）聯手演出。

這場音樂盛宴不僅是台灣巡演的壓軸，更別具意義地融合台灣與荷蘭民謠，讓音符在日月潭的湖光山色間流轉，帶領聽眾感受跨文化的音樂對話。

活動當天下午5點開始，賓客在飯店宴會廳欣賞大提琴與豎琴的和諧共鳴，音樂會結束後，貴賓更可與音樂家近距離交流。

一場結合視覺、聽覺與味覺的頂級晚宴正式展開，特色料理「乾坤獅頭鵝」將搭配精選紅白酒，為味蕾帶來極致享受。為迎合不同旅客需求，飯店推出「荷你·漫遊世界一泊二食·餐酒饗宴」專案，雙人房優惠價1萬4,160元起，包含溫泉住宿、豪華晚宴及翌日自助早餐。

此外，亦可選擇單獨參與「乾坤獅頭鵝餐酒音樂饗宴」，每位3,600+10%；另有「金牌乾坤獅頭鵝宴一泊二食專案」，為飯店最受歡迎的專案之一，CP超高，讓饕客一嚐榮獲亞太十大名菜殊樂的「乾坤獅頭鵝」。

料理以獨特技法演繹「一鵝八吃」，從老滷溫香、排爐噴香脆片鵝到清爽梅醬冰鎮，每一道皆展現主廚精湛廚藝，層層遞進的美味令人回味無窮，將整隻鵝發揮到淋漓盡致。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店此次突破傳統住宿體驗，以音樂、美食與溫泉結合，為春日出遊旅客打造難忘的度假時光。無論是沉醉於世界級音樂饗宴，還是品味極致佳餚，這場旅程都將成為日月潭旅遊的新亮點，值得旅人親身體驗。

為迎合不同旅客需求，飯店推出「荷你·漫遊世界一泊二食·餐酒饗宴」等專案。業者提供
為迎合不同旅客需求，飯店推出「荷你·漫遊世界一泊二食·餐酒饗宴」等專案。業者提供
料理以獨特技法演繹「一鵝八吃」，將整隻鵝發揮到淋漓盡致。業者提供
料理以獨特技法演繹「一鵝八吃」，將整隻鵝發揮到淋漓盡致。業者提供
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店攜手藝術與美食，3月9日將舉辦「荷你·漫遊日月」音樂會。業者提供
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店攜手藝術與美食，3月9日將舉辦「荷你·漫遊日月」音樂會。業者提供

日月潭 溫泉 漫遊

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