獨／在地經營37年！天母人氣餐廳「加來川湘菜館」熄燈
又有時代的眼淚成為回憶！天母在地人氣餐廳、開業已經37年的「加來川湘菜館」近日宣佈，因人手不足、超負荷工作難以支撐，因此將於3月2日劃下句點。對於喜愛加來的粉絲而言，恐得把握最後的用餐機會。
鄰近芝山岩、陽明醫院的「加來川湘菜館」開業已有37年的歷史，店內提供有東北酸菜白肉鍋，還有宮保雞丁、左宗堂雞、川湘水煮牛肉、流口水雞、麻婆豆腐、豆乾肉絲等多樣化的菜色，選擇眾多。由於價格實惠、滋味好，因此在天母累積有許多支持者，在google map累積超過300則評論，平均獲得4.1分。
近日加來川湘菜館發布停業公告，指出因人手不足，超負荷工作難以支撐，因此於3月2日結束營業，並且謝謝顧客們的支持。目前在臉書社團中，也可看見加來川湘菜館的頂讓資訊，希望找到有緣人接手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言