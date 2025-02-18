獨／在地經營37年！天母人氣餐廳「加來川湘菜館」熄燈

又有時代的眼淚成為回憶！天母在地人氣餐廳、開業已經37年的「加來川湘菜館」近日宣佈，因人手不足、超負荷工作難以支撐，因此將於3月2日劃下句點。對於喜愛加來的粉絲而言，恐得把握最後的用餐機會。

鄰近芝山岩、陽明醫院的「加來川湘菜館」開業已有37年的歷史，店內提供有東北酸菜白肉鍋，還有宮保雞丁、左宗堂雞、川湘水煮牛肉、流口水雞、麻婆豆腐、豆乾肉絲等多樣化的菜色，選擇眾多。由於價格實惠、滋味好，因此在天母累積有許多支持者，在google map累積超過300則評論，平均獲得4.1分。

近日加來川湘菜館發布停業公告，指出因人手不足，超負荷工作難以支撐，因此於3月2日結束營業，並且謝謝顧客們的支持。目前在臉書社團中，也可看見加來川湘菜館的頂讓資訊，希望找到有緣人接手。