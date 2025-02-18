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花膠黃魚羹、蔥燒魚頭佛跳牆！朧粵20款私房手路菜上桌
隨著新春到來，米其林二星名廚簡捷明、朧粵行政主廚胡福春自即日起以預約制型態，於「朧粵」推出「獨家私房手路菜」，其中包含許多傳統粵菜，吃得到「脆皮風沙雞」、「古法雞扎」、「花膠黃魚羹」、「蔥燒魚頭佛跳牆」等20道料理，帶來雋永的味蕾體驗。
簡捷明自15歲入行至今，已經累積近65年廚藝經驗，胡福春也同樣出身自富豪食堂「福臨門」，兩人共累積百年的廚藝歷練。本次攜手打造的「獨家私房手路菜」中，「陳年花雕熟醉明蝦」選用生食級明蝦汆燙至2分熟，保留明蝦滑嫩鮮美的肉質，接著浸泡於以陳年花雕、XO等調料製成的汁水中熟醉入味，再以巴薩米克醋珠及黃瓜提鮮開胃。另道「古法雞扎」則是將雞肉、芋頭、雞肝、蔥白依序前處理後，以五花肉片包捲，再以雞腸裹覆打結，經油炸至外酥內嫩，作工繁複，展現豐富的層次滋味與粵菜的細膩工藝。
「花膠黃魚羹」則是先取黃魚骨、老虎斑魚骨香煎後，搭配薑蒜熬煮成鮮醇魚湯，再加入花膠、鮮筍、木耳、陳皮切絲、黃魚切粒共同煨熬，最後再放入整塊的花膠筒和黃魚片，香醇鮮濃。「烏魚子大地田雞片」則是自福臨門的經典老菜變化而來。先將田雞腿快炒後撒上烤大地魚粉，再灑上台灣的焦糖溏心烏魚子，賦予撲鼻鹹香。
「脆皮風沙雞」選用本地仿土雞以蒜蓉、薑末先醃製入味後，再上皮水風乾，燒烘成脆皮雞，上桌前再撒上炸蒜蓉，皮脆肉嫩，令人食慾大開。「蔥燒魚頭佛跳牆」將大頭鰱以蔥、八角、香葉等調料醃製後裹粉油炸，再以獨門蔥燒汁燜煨，並添入南非鮮鮑、花膠、海參、冬菇、燒肉等佛跳牆食材，創造出海味澎派的豪華滋味。
除此之外，菜單中還有胡福春獨門的「福春炒飯」、「金絲蘿蔔酥」以及「和牛鮮蝦麻婆豆腐」、「泡椒酸菜水煮老虎斑」等不同菜色，均需提前3天預訂。
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