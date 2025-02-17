心與花都一起綻放！喬治傑生迎來全新花器與隨身小物

迎接即將到來的春季，丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）HEART 系列繼深受歡迎的造型燭台與鑰匙圈等後，迎來全新置物盤、隨身藥盒與鑰匙圈，以以流暢線條勾勒出心形輪廓，採用鏡面拋光不銹鋼製作；隨身藥盒搭配酒紅色內層，全新鑰匙圈則以鏤空心形搭配皮革繫繩，亦可作為包包掛飾，讓經典愛心圖樣為空間與日常引入儀式情調，開啟與生活的用「心」對話。

同時上市的還有全新LITUUS 系列的花器，系列作品出自丹麥新銳設計師兼建築師Anne Boysen之手，共三種不同尺寸。她善於將複雜概念轉化為直觀性的設計，雙方於2024年攜手打造出銀雕藝作「Intoo」後備受好評。全新上市的LITUUS系列，以自然韻律與花卉週期為設計核心，藉由斜向延伸的管狀結構，為季節花朵予以穩固支撐，維持優雅且平衡的排列；以鏡面拋光不銹鋼打造的立體雕塑，透過凸面與凹面的結構強化光影反射，回應大自然的變化，進一步點亮生活儀式情調。 HEART系列心形不鏽鋼隨身藥盒，1,600元；HEART系列心形不鏽鋼置物盤，1,800元。圖／喬治傑生提供 HEART系列心形不鏽鋼置物盤，1,800元。圖／喬治傑生提供 HEART系列心形不鏽鋼鑰匙圈，1,500元。圖／喬治傑生提供 HEART系列心形不鏽鋼隨身藥盒，1,600元。圖／喬治傑生提供 HEART系列心形不鏽鋼鑰匙圈，1,500元。圖／喬治傑生提供