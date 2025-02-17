影／長榮航空發表第4代豪華經濟艙 規格類比商務艙

長榮航空今天（17日）在長榮航太第四號飛機修護廠舉辦「專注進化‧從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，正式曝光此次導入全新豪華經濟艙的波音787-9客機。長榮航空總經理孫嘉明表示，此次豪經艙的設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗，打造更完整、更多元的三艙等服務。

孫嘉明指出，長榮航空作為全球第一家推出豪華經濟艙的航空公司，多年來專注旅客需求為導向推動創新，引領業界潮流，第四代座椅除延續前三代豪華經濟艙的理念，以旅客的舒適感為核心，結合時尚與功能，展現長榮航空在服務創新與細節打造上的不懈追求。配備全新豪華經濟艙的波音787-9客機將率先投入桃園-雅加達，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

長榮航空表示，第四代豪華經濟艙座椅共設有28席座位，採2-3-2格局，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距。椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，使後座旅客空間更顯充裕。座椅配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅亦配備110V AC與USB複合式插座，以滿足現代旅客的多元需求。

全新座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添旅客使用的便利性。不僅如此，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，塑造舒適感與高級質感兼具的搭乘體驗，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，方便旅客收納和取用隨身物品，專屬水瓶架則提供旅客置放航程中隨時所需補充的水分。靠走道座椅扶手設有輪椅無障礙功能，讓空服員協助有需要的旅客使用。

長榮航空於1992年首度推出全球第一個「經濟豪華艙」(現已更名為豪華經濟艙)，掀起客艙服務革命，當年創新的艙等讓座椅空間與舒適度大幅提升，並首次導入個人電視系統，歷年來持續優化，提供更大私密空間和升級娛樂系統，在餐飲服務上，以專屬餐具盛裝美饌，呈現層次豐富的味蕾享受。長榮航空豪華經濟艙多次獲得Skytrax「全球最佳豪華經濟艙航空公司」、「全球最佳豪華經濟艙餐飲」及「最佳豪華經濟艙座椅」的肯定，讓旅客能體驗卓越的飛行品質，享受類商務艙級的服務。

長榮航空致力於優化豪華經濟艙服務，並於今年推出與英國知名品牌 HUNTER 聯名的全新過夜包。搭乘從台北出發至美國、加拿大及歐洲等長程航線的旅客，可獲得橄欖綠款過夜包，返程則提供燕麥棕款。全新過夜包設計別緻，具備背帶設計，既時尚又具戶外功能性，內附同品牌乳液與護唇膏，質地清爽不黏膩，為長途飛行提供舒適的護膚體驗。

此外，豪華經濟艙的客艙服務用品也展現出高品質與環保理念，包括舒適的專用枕頭與雙面材質毛毯；獨家研發的高質感耳機，讓旅客更能享受寧靜旅程；與義大利百年品牌 Guzzini 合作打造的客製化餐具，以及竹纖維環保餐巾，充分體現長榮對永續發展的承諾。除此之外，還特別升級提供皇璽桂冠艙使用之盥洗室用品、金絲絨拖鞋以及嚴選綜合堅果，為旅客帶來無與倫比的舒適與愉悅旅程。

此次交付的全新波音787-9客機（國籍編號B-17887）提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙，未來本公司所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務，此外，長榮航空持續朝淨零碳排目標前進，於本架新機飛渡返台時以添加混和比例30%的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）執飛，全程減少約63,000公斤的碳排放量，展現對環境永續的承諾。