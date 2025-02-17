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必勝客「牛肉火鍋比薩」中間竟有牛肉湯！現享1鍋3吃
多次推出創意比薩的「必勝客」攜手米其林名店「富錦樹台菜香檳」及富錦樹旗下「民生輝溫體牛肉鍋」，聯名打造「豪牛宴火鍋比薩」，將台南最具代表性的牛肉湯直接融入比薩，將比薩中間打造出立體牛肉火鍋，帶來獨特的風味層次。主打立體火山披薩的「達美樂」，限時推出「外帶大火山披薩贈送大火山披薩，再送大可樂」優惠。
本次必勝客聯名推出的「豪牛宴火鍋比薩」，在比薩正中間透過芝心起司製作出可食用的「芝心圈湯鍋」，並且沖入由牛大骨、牛腿肉、白蘿蔔、當歸等食材熬煮的牛肉湯，營造出台南牛肉湯獨有的鮮甜風味。除此之外，還選用牛後腿肉入饌，除了比薩上有紅燒、清燉牛肉2種口味之外，中央芝心起司圈圍繞的蔬果牛肉火鍋裡也有牛肉片，讓牛肉控一次品嚐各種口味。其中「清燉牛肉片」帶有牛腿肉的原始香氣；「紅燒牛肉片」則搭配多種辛香料大火煸炒，甜中帶辛。比薩中間的牛肉湯，融入微微融化的起司，更添風味。
「豪牛宴火鍋比薩」可以單獨品嚐牛肉湯，享受紅燒、清燉牛肉口味的比薩，亦可將切片比薩沾上牛肉湯汁一同品嘗，享受一鍋三吃。2月18日起限量開賣，單點大比薩429元，如果搭配外帶買大送大、外送買大送小方案則為849元起。
自去年推出「起司火山披薩」之後，「達美樂」又陸續推出「奶香火山披薩」、「可可火山披薩」等口味，目前累積共售出30萬顆。為回饋消費者支持，2月18日至3月2日期間，可享「外帶大火山披薩贈送大火山披薩，再送大可樂」限時優惠。
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