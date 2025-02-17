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Mister Donut聯名珍煮丹 甜甜圈買6送2、黑糖飲買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
黑糖可可餅乾波堤。圖／Mister Donut提供
黑糖可可餅乾波堤。圖／Mister Donut提供

連鎖甜甜圈「Mister Donut」首次攜手手搖飲專賣店「珍煮丹」聯名，推出9款的黑糖祭新品，讓招牌的黑糖珍珠鮮奶化身甜甜圈，帶來黑糖奶香波堤、黑糖Q粿黃金圈、濃醇黑糖波堤等多款點心，還有兩款聯名飲品同步登場。為慶祝新品上市，還可享「買5送1」或「買6送2」等優惠。

「Mister Donut」與「珍煮丹」聯名新品自2月18日登場，其中「黑糖奶香波堤」以珍煮丹黑糖珍珠鮮奶為主題，將波堤半邊裹上白牛奶可可沾醬，並淋上以珍煮丹黑糖粉開發的黑糖蜜，並放上象徵「黑糖珍珠」的可可脆球，每個55元。「黑糖Q粿黃金圈」則將黃金圈外層裹上珍煮丹特調黑糖蜜，夾層則塞滿鮮奶油與黑糖Q粿特調而成的內餡，充滿咀嚼樂趣，每個55元。

此外，聯名甜甜圈中也增添珍煮丹特製黑糖粉。「濃醇黑糖波堤」將波堤放上黑糖蜜及黑糖粉，呈現不同形式的黑糖美味。「黑糖可可餅乾波堤」將波堤裹上黑糖可可沾醬，並灑上可可脆片、黑糖粉。另外還有「黑糖可可波堤」、「黑糖可可歐菲香」、「豆香黑糖蜜糰子」，每個45～55元。

除了甜甜圈，Mister Donut也與珍煮丹推出聯名飲品「黑糖珍珠蕎麥奶茶」、「黑糖海鹽奶蓋紅茶」，各為99、89元。為慶祝新品上市，2月18日起可享甜甜圈「買5送1」及「買6送2」優惠，黑糖祭現做飲品，也可享「買1送1」限時優惠。

黑糖Q粿黃金圈。圖／Mister Donut提供
黑糖Q粿黃金圈。圖／Mister Donut提供
Mister Donut攜手珍煮丹，推出9款黑糖祭新品。圖／Mister Donut提供
Mister Donut攜手珍煮丹，推出9款黑糖祭新品。圖／Mister Donut提供
黑糖海鹽奶蓋紅茶。圖／Mister Donut提供
黑糖海鹽奶蓋紅茶。圖／Mister Donut提供
豆香黑糖蜜糰子。圖／Mister Donut提供
豆香黑糖蜜糰子。圖／Mister Donut提供
黑糖珍珠蕎麥奶茶。圖／Mister Donut提供
黑糖珍珠蕎麥奶茶。圖／Mister Donut提供
黑糖奶香波堤。圖／Mister Donut提供
黑糖奶香波堤。圖／Mister Donut提供

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