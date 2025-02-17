挺台灣棒球！萊爾富特濃咖啡買15送10 再送愛爾達月票序號免費看

Team TAIWAN的時刻又來了！2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，中華隊2月21日將在臺北大巨蛋賽區與西班牙進行首戰賽事、2月22日對決南非、2月23日迎戰尼加拉瓜，共同爭奪A組賽區的2張經典賽入場門票。

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