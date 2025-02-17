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挺台灣棒球！萊爾富特濃咖啡買15送10 再送愛爾達月票序號免費看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「來送禮」平台指定咖啡組合買15杯送10杯，限量再送愛爾達月票觀賞序號乙組。圖／萊爾富提供
「來送禮」平台指定咖啡組合買15杯送10杯，限量再送愛爾達月票觀賞序號乙組。圖／萊爾富提供

Team TAIWAN的時刻又來了！2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽將於2月21日開打，中華隊2月21日將在臺北大巨蛋賽區與西班牙進行首戰賽事、2月22日對決南非、2月23日迎戰尼加拉瓜，共同爭奪A組賽區的2張經典賽入場門票。

萊爾富號召全民為台灣棒球應援，即日起至3月4日於萊爾富門市購買「來送禮」平台指定咖啡組合，即可獲得「愛爾達月票觀賞序號乙組」，活動限量送5,500組，送完為止，每組序號可免費觀看30天，序號須於3月31日前登錄，不限購買組數，於期限內兌換均可累計觀看天數。「來送禮」平台指定咖啡組合包含Hi café大杯系列的特濃美式咖啡買15杯送10杯，優惠價只要825元，直接現省550元；還有特濃拿鐵咖啡買15杯送10杯享優惠價只要975元，狂省650元。

此外，消費者也可於Hi-Life VIP APP內的「萊玩遊戲」使用300 Hi點參與「體育賽事轉轉樂」活動乙次，就有機會抽中頭獎「愛爾達月票觀賞序號乙組」，限量500組，抽完為止，還有多項萊爾富商品折價優惠。

看準民眾應援需求，全台門市於2月21日至2月25日期間，推出限時5天的優惠活動，祭出多款亮點指定商品享最低只要4.4折起，單件原價179元的雀巢橙C美式咖啡，特惠價只要79元，等於打4.4折，直接現省100元；另外還有單杯原價55元的Hi café 大杯系列的冰/熱特濃美式咖啡與單杯原價65元的冰/熱特濃拿鐵咖啡、特大杯系列的冰黑糖珍珠奶茶和冰波霸黑糖奶茶，均享同品項買1送1（不可寄杯）；還有方便隨時進行體力補給的黃金康貝特能量飲料或適合當宵夜解饞的米大師系列（櫻花蝦油飯/香菇芋頭炊飯）亦享買1送1；人氣暢銷飲品樂法鋁箔私藏茶250mL系列紅茶/綠茶也享有買4送2優惠。

為棒球應援，萊爾富門市於2月21日至25日期間推出限時5天優惠活動，祭出多款指定商品享最低4.4折起。圖／萊爾富提供
為棒球應援，萊爾富門市於2月21日至25日期間推出限時5天優惠活動，祭出多款指定商品享最低4.4折起。圖／萊爾富提供
3月4日前萊爾富門市「來送禮平台」Hi café大杯特濃美式享買15杯送10杯優惠價825元，大杯特濃拿鐵則享買15杯送10杯優惠價975元。圖／萊爾富提供
3月4日前萊爾富門市「來送禮平台」Hi café大杯特濃美式享買15杯送10杯優惠價825元，大杯特濃拿鐵則享買15杯送10杯優惠價975元。圖／萊爾富提供

咖啡 珍珠奶茶

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