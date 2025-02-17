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變相漲價？北捷3月調整常客優惠 民眾直言：改買1200月票

聯合報／ 記者／邱書昱
TPASS 1200月票。本報資料照片
TPASS 1200月票。本報資料照片

北捷預告將於3月1日起調整常客優惠票價，一名每個月搭乘30到40趟次的民眾說，這次調整就會改買1200月票。北市藍綠議員認為，這是變相漲價，應該擴大業外收入或完善財務規畫，而非拿民眾荷包開刀。

北捷表示，以通勤族每趟車資20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後150元，相當於每趟回饋金略減2元；而每月支出超過1200元者建議使用1200定期票，在30天內不限搭乘基北北桃轄內公共運輸工具。

一名住在新北市通勤台北市的陳姓民眾表示，每個月都會透過悠遊付的資訊換算通勤費用，以每個月搭30到40趟次的票價加上常客回饋，價格會落在1000元到1100元左右，因此沒有考慮買1200票卡，然而，這次北捷調整後，回饋明顯變少，之後就會改買1200票卡。

國民黨台北市議員李明賢表示，下修常客優惠形同變相漲價，這與政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統的政策目標有所牴觸。因應營運成本增加，北捷應擴大業外收入、例如比照日本模式增加多元營收，而非拿忠誠乘客開刀。

民進黨北市議員顏若芳說，捷運系統仍有其公共性，應積極尋覓其他財源，將成本轉嫁民眾理應是下下策，北捷這次調降常客優惠，與去年11月高捷取消電子票證優惠的舉措相當雷同，雖是為了因應龐大的營運成本，但也應有詳盡的財源規畫，並適切對外說明、避免頻繁調降優惠方案，否則，恐淪為變相調漲票價、溫水煮青蛙。

北捷 議員

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