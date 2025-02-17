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韓團代言最新形象曝！星化獻出第一次 VERSACE真沒寧寧

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供

各大時尚品牌春夏系列即將上市之際，也都紛紛發布最新春夏系列形象。看好韓流明星的全球影響力，以搖滾風格聞名的法國設計師品牌Isabel Marant，首度邀請K-pop偶像演繹品牌男裝系列，由人氣男子團體Ateez的成員星化（Seonghwa）擔綱演出，與傳奇超模Kate Moss共同詮釋品牌經典的法式率性風格，透過1990年代的超模與2020年代的韓流明星的並置，捕捉品牌歷久不衰的極致隨性魅力。

凡賽斯（Versace）所發布的2025春夏系列形象廣告，則由Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹，在形象照與影片中他穿著金色Medusa浮雕印花與緹花波浪圖案等多種印花混搭，展現品牌本季的設計重點。不過因為日前品牌的官方微博被網友發現悄悄取消關注品牌大使、女團aespa陸籍成員寧藝卓（Ningning），一度引起熱議，加上這次春夏系列形象也沒有寧藝卓的參與，對雙方的合作是否生變引發更多猜測。寧藝卓於2024年開始擔任品牌大使，已多次出鏡演出品牌形象廣告，包括去年與蔡徐坤分別擔綱演出的秋冬男女裝系列形象。

Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Kate Moss擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Kate Moss擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Kate Moss擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Kate Moss擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹2025春夏系列形象廣告。圖／Versace提供
Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹2025春夏系列形象廣告。圖／Versace提供
Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹2025春夏系列形象廣告。圖／Versace提供
Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹2025春夏系列形象廣告。圖／Versace提供
Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供
Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供

品牌 廣告 設計師

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