韓團代言最新形象曝！星化獻出第一次 VERSACE真沒寧寧

各大時尚品牌春夏系列即將上市之際，也都紛紛發布最新春夏系列形象。看好韓流明星的全球影響力，以搖滾風格聞名的法國設計師品牌Isabel Marant，首度邀請K-pop偶像演繹品牌男裝系列，由人氣男子團體Ateez的成員星化（Seonghwa）擔綱演出，與傳奇超模Kate Moss共同詮釋品牌經典的法式率性風格，透過1990年代的超模與2020年代的韓流明星的並置，捕捉品牌歷久不衰的極致隨性魅力。

凡賽斯（Versace）所發布的2025春夏系列形象廣告，則由Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹，在形象照與影片中他穿著金色Medusa浮雕印花與緹花波浪圖案等多種印花混搭，展現品牌本季的設計重點。不過因為日前品牌的官方微博被網友發現悄悄取消關注品牌大使、女團aespa陸籍成員寧藝卓（Ningning），一度引起熱議，加上這次春夏系列形象也沒有寧藝卓的參與，對雙方的合作是否生變引發更多猜測。寧藝卓於2024年開始擔任品牌大使，已多次出鏡演出品牌形象廣告，包括去年與蔡徐坤分別擔綱演出的秋冬男女裝系列形象。 Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供 Kate Moss擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供 Kate Moss擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供 Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹2025春夏系列形象廣告。圖／Versace提供 Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供 Versace全球品牌大使蔡徐坤演繹2025春夏系列形象廣告。圖／Versace提供 Ateez成員星化（Seonghwa）擔綱演出法國設計師品牌Isabel Marant春夏系列形象。圖／惇聚提供