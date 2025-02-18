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歡慶女兒節！微風推出超萌浴衣體驗 卡來瘋活動同步登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
適逢日本女兒節，微風此次特別舉辦「浴衣花舞．女兒節浴衣體驗」活動。圖／微風提供
適逢日本女兒節，微風此次特別舉辦「浴衣花舞．女兒節浴衣體驗」活動。圖／微風提供

三月初適逢日本女兒節，微風特別舉辦富有日本風情、親子同樂的「浴衣花舞．女兒節浴衣體驗」活動，即日起至2/24(一)，於微風南京 Facebook 粉絲頁內的線上表單或微風南京 3F 贈獎處，即可報名體驗傳統日式和服，還能讓孩子參與現場日本舞活動，此外當天活動還會贈送小禮品給每位參與的大朋友小朋友。活動結束後，別忘了拍照並在 Facebook 或 Instagram 上分享女兒節造景合照，即可獲得精美禮品，為孩子留下美好回憶。

除了女兒節活動，微風南京還推出了「櫻花之道．闖關探險」活動，讓消費者能夠在春日的氛圍中享受更多樂趣。活動期間內，無論消費金額高低，消費者都可以至微風南京服務台領取闖關卡，開始為期五關的挑戰，集滿印章後，即可至贈獎處領取精美小禮品。完成闖關挑戰的參與者還有機會抽中限量特殊禮物，快來挑戰自我，享受獨一無二的禮遇。

微風卡來瘋活動正式開跑，會員回饋、滿額贈大放送。圖／微風提供
微風卡來瘋活動正式開跑，會員回饋、滿額贈大放送。圖／微風提供
微風卡來瘋活動正式開跑，會員回饋、滿額贈大放送。圖／微風提供
微風卡來瘋活動正式開跑，會員回饋、滿額贈大放送。圖／微風提供

除此之外，微風卡來瘋活動也於上週開跑！從2/13至3/23，持微風積點禮遇會員資格者，跨館消費達指定門檻可獲最高7%回饋，情人節與婦女節活動期間回饋更高達9.47%。跨館累計消費滿$10,000可得4%回饋，滿$100,000則可得5%，最高回饋7%。此外，達指定消費額還可獲得LINE FRIENDS行動電源、BRUNO電烤盤及飛利浦氣炸鍋等禮品。使用指定銀行卡片於指定館消費滿額，還能獲得電子酬賓券。更多活動資訊歡迎參考微風官網

三月除了有豐富多樣的活動外，先前微風新春開運福袋會員兌換情況熱烈的匈牙利國家歌劇院《蝴蝶夫人》《天鵝湖》演出，也將進入開演倒數階段。目前台北場票券近完售、高雄場各場次熱賣中，尚未購入的民眾趕緊把握最後機會購票。

微風 日本

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三月初適逢日本女兒節，微風特別舉辦富有日本風情、親子同樂的「浴衣花舞．女兒節浴衣體驗」活動，即日起至2/24(一)，於微風南京 Facebook 粉絲頁內的線上表單或微風南京 3F 贈獎處，即可報名體驗傳統日式和服，還能讓孩子參與現場日本舞活動，此外當天活動還會贈送小禮品給每位參與的大朋友小朋友。活動結束後，別忘了拍照並在 Facebook 或 Instagram 上分享女兒節造景合照，即可獲得精美禮品，為孩子留下美好回憶。

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