LV棋盤格變身高級珠寶！王淨、FELIX、J-Hope各有風格

全球知名的韓流男團BTS成員J-Hope、STRAYKIDS成員李龍馥（FELIX）、以及西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等時尚名流，以及台灣首位品牌大使王淨，近日不約而同配戴的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列作品亮相。

路易威登於去年底全球上市的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列，出自腕表與珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof對品牌經典Damier棋盤格圖案的重新演繹。Damier是品牌創辦人路易威登與其子喬治威登（George Vuitton）於1888年用於裝飾硬箱與行李箱的圖案，以1888年的三個數字8無限永恆演繹，一直是路易威登原創設計精神的象徵。