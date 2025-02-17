LV棋盤格變身高級珠寶！王淨、FELIX、J-Hope各有風格

全球知名的韓流男團BTS成員J-Hope、STRAYKIDS成員李龍馥（FELIX）、以及西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等時尚名流，以及台灣首位品牌大使王淨，近日不約而同配戴的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列作品亮相。
路易威登於去年底全球上市的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列，出自腕表與珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof對品牌經典Damier棋盤格圖案的重新演繹。Damier是品牌創辦人路易威登與其子喬治威登（George Vuitton）於1888年用於裝飾硬箱與行李箱的圖案，以1888年的三個數字8無限永恆演繹，一直是路易威登原創設計精神的象徵。
全新Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶共12款中性雋永的設計，由黃K金或白K金兩種材質打造的格狀方塊和鑽石組成，沿著珠寶的幾何中心線向左右延伸。戒指共有三種寬度選擇，可如凱特布蘭琪一樣堆疊配戴，呼應單邊耳朵的多枚圈狀耳環；J-Hope的項鍊和泰勒絲手上的網球手鍊，以Damier重複圖案取代傳統鑽石珠寶的設計，與服裝上的棋盤格紋在細節上巧妙呼應。
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