快訊

遭爆談差40歲忘年戀！與陸籍小三多張親密合照流出 曹興誠火速回嗆

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

聽新聞
0:00 / 0:00

LV棋盤格變身高級珠寶！王淨、FELIX、J-Hope各有風格

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供

全球知名的韓流男團BTS成員J-Hope、STRAYKIDS成員李龍馥（FELIX）、以及西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等時尚名流，以及台灣首位品牌大使王淨，近日不約而同配戴的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列作品亮相。

路易威登於去年底全球上市的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列，出自腕表與珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof對品牌經典Damier棋盤格圖案的重新演繹。Damier是品牌創辦人路易威登與其子喬治威登（George Vuitton）於1888年用於裝飾硬箱與行李箱的圖案，以1888年的三個數字8無限永恆演繹，一直是路易威登原創設計精神的象徵。

全新Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶共12款中性雋永的設計，由黃K金或白K金兩種材質打造的格狀方塊和鑽石組成，沿著珠寶的幾何中心線向左右延伸。戒指共有三種寬度選擇，可如凱特布蘭琪一樣堆疊配戴，呼應單邊耳朵的多枚圈狀耳環；J-Hope的項鍊和泰勒絲手上的網球手鍊，以Damier重複圖案取代傳統鑽石珠寶的設計，與服裝上的棋盤格紋在細節上巧妙呼應。

Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金及鑽石，22顆鑽石約重1.03克拉，30萬3,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金及鑽石，22顆鑽石約重1.03克拉，30萬3,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指9毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，38萬8,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指9毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，38萬8,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，22萬2,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，22萬2,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，白K金鑲嵌鑽石，23萬4,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指5.5毫米款，白K金鑲嵌鑽石，23萬4,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，64萬0,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，64萬0,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton粗版手鐲7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，95萬元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton粗版手鐲7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，95萬元。圖／路易威登提供
品牌大使ALICIA VIKANDER演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
品牌大使ALICIA VIKANDER演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金及鑽石，48顆鑽石約重1.2克拉，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金及鑽石，48顆鑽石約重1.2克拉，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，31萬8,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，白K金鑲嵌鑽石，31萬8,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金鑲嵌鑽石，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金鑲嵌鑽石，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金與鑽石，30萬3,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金與鑽石，30萬3,000元。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
凱特布蘭琪演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
西洋巨星泰勒絲演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
西洋巨星泰勒絲演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
STRAYKIDS成員、品牌大使FELIX演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
STRAYKIDS成員、品牌大使FELIX演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金鑲嵌鑽石，19萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金及鑽石，12顆鑽石約重0.56克拉，19萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金及鑽石，12顆鑽石約重0.56克拉，19萬6,000元。圖／路易威登提供
品牌大使鄭好娟演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／取自IG @hoooooyeony
品牌大使鄭好娟演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／取自IG @hoooooyeony
Le Damier de Louis Vuitton手鐲3.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，45萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲3.5毫米款，黃K金鑲嵌鑽石，45萬6,000元。圖／路易威登提供
BTS成員、品牌大使J-Hope演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
BTS成員、品牌大使J-Hope演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金及鑽石，54顆鑽石約重1.24克拉，64萬元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金及鑽石，54顆鑽石約重1.24克拉，64萬元。圖／路易威登提供
泰國女星Urassaya Sperbund演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／取自IG @urassayas
泰國女星Urassaya Sperbund演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／取自IG @urassayas

品牌 珠寶

延伸閱讀

婁峻碩、焦凡凡沖繩世紀婚禮 Tiffany珠寶助攻巧藏深意

走過憂鬱狀態！王淨10年演藝心路 曝最想在多倫多做「這件事」

DAMIANI頂級珠寶現身台灣 小雛菊浪漫歌頌義式金工美

王淨入行10年走過憂鬱遇卡關 爆想在多倫多賣水餃維生

相關新聞

LV棋盤格變身高級珠寶！王淨、FELIX、J-Hope各有風格

全球知名的韓流男團BTS成員J-Hope、STRAYKIDS成員李龍馥（FELIX）、以及西洋流行天后泰勒絲（Taylo...

婁峻碩、焦凡凡沖繩世紀婚禮 Tiffany珠寶助攻巧藏深意

歌手婁峻碩與焦凡凡本週末於沖繩舉辦婚禮，並在社群上發布甜蜜婚紗照。在婚紗照中以及婚禮現場上，身為蒂芙尼（Tiffany ...

超商推「貓之日」優惠 寵物商品5折起 肉球奶油包、貓尾巴造型蛋糕搶攻貓奴荷包

超商近年瞄準毛孩商機，紛紛積極深耕寵物商品領域，除了販售寵物相關商品，全家便利商店更宣布推出「FamiPets」寵物品牌...

7-ELEVEN濃萃咖啡「特大杯」限時免費升級 「這10天」App買6送6別錯過

看準上班族對大容量咖啡以及濃郁系口感的購買需求，CITY CAFE宣布2月19日起推出「特大杯」濃萃系列與厚乳拿鐵，不只...

高鐵x卡娜赫拉的小動物推香氛、檸檬餅 月底購買享88折

春季將至，台灣高鐵與台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」合作，推出2款「卡娜赫拉的小動物」聯名香氛商品組，以...

中華郵政推「便利箱造型悠遊卡」周四開搶限量1.8萬個

為增添集郵商品豐富性，中華郵政公司宣布，將在2月20日（星期四）推出「便利箱造型立體悠遊卡」，每個售價399元，限量1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。